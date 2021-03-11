Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в Сахалинскую область сенатор обсудил социальные вопросы и развитие системы здравоохранения региона.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области в ходе поездки в Южно-Сахалинск провел встречу, на которой обсуждались социальные вопросы и развитие системы здравоохранения региона.

В беседе сенатора с заместителем председателя правительства Сахалинской области Владимиром Ющуком и министром здравоохранения региона Владимиром Кузнецовым рассматривалась реализация региональной Программы модернизации первичного звена здравоохранения, на которую выделено более 7 млрд руб. В ее рамках предусмотрено строительство 25 медицинских объектов.

Юрий Архаров в ходе поездки в Южно-Сахалинск провел встречу, на которой обсуждались социальные вопросы и развитие системы здравоохранения региона

Юрий Архаров отметил, что в течение 2021–2025 гг. запланированы замена и дооснащение медорганизаций региона медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также выделение автотранспорта для перевозки пациентов.

Сахалинская область входит в рейтинг 10 лучших субъектов РФ в сфере внедрения цифровых технологий в медицине

Говоря о цифровизации регионального здравоохранения, парламентарий отметил, что Сахалинская область входит в рейтинг 10 лучших субъектов РФ в сфере внедрения цифровых технологий в медицине. «Критерии такой оценки — показатели инфраструктуры, включающие в том числе оснащенность медицинских работников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на интернет-портале «Госуслуги», внедрение централизованных информационных систем, а также межведомственное электронное взаимодействие», — сказал сенатор.

В ходе встречи также обсуждалась проводимая в регионе вакцинация от COVID-19. Более 30 тыс. жителей Сахалинской области уже обратились в медицинские учреждения, чтобы сделать прививку. «Важно, что при этом не зарегистрировано ни одного случая осложнения. Благодаря активности сахалинцев и курильчан область сможет быстрее приблизиться к показателям коллективного иммунитета и вернуться к прежней «доковидной» жизни без ограничений», — сообщил Юрий Архаров.

По его словам, с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе возобновилась диспансеризация, пройти которую можно поликлиниках по месту жительства.

Юрий Архаров вручил Почетную грамоту Совета Федерации за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность двукратному Олимпийскому чемпиону Олегу Саитову

Во время поездки в регион сенатор вручил Почетную грамоту Совета Федерации за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность двукратному Олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону России, чемпиону мира по боксу, а в настоящее время председателю постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике Сахалинской областной Думы Олегу Саитову.

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