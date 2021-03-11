Ю. Федоров: Вопросы газификации и поддержки МСП станут ключевыми в развитии Алтайского края

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное совещание Комитета СФ по экономической политике в Барнауле.

Вопросы газификации Алтайского края, поддержки малого и среднего предпринимательства будут включены в постановление профильного Комитета СФ, посвященное развитию региона.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики по итогам состоявшегося в Барнауле выездного совещания Комитета СФ по экономической политике.

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Совещание было посвящено вопросам реализации в 2020 году мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020–2024 годы.

Реализация программы идет по плану, программа эффективная, комплексная, затрагивающая всех жителей региона, малый и средний бизне

«Реализация программы идет по плану, программа эффективная, комплексная, затрагивающая всех жителей региона, малый и средний бизнес. Документ, в частности, предусматривает строительство школ, автодорог в новых микрорайонах, субсидирование покупки оборудования для МСП», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что реализация программы будет продолжена, произойдет докапитализация Фонда развития региона.

Программа развития региона подразумевает задействование как финансовых, так и нефинансовых инструментов. Среди последних — передача дороги регионального значения Барнаул – граница с Казахстаном в федеральную собственность, а также меры поддержки для развития новых особых экономических зон технико-внедренческого типа.

«В ходе совещания с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко ТоменкоВиктор ПетровичГубернатор Алтайского края обсуждалось развитие социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства. Сенаторы посетили предприятия и производственные площадки региона», — сказал Юрий Федоров.

Юрий Федоров

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике в Барнауле

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике в Барнауле

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике в Барнауле

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Александр Пронюшкин и Василий Иконников

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Сергей Белоусов

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Александр Карлин и Юрий Федоров

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Юрий Важенин

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Дмитрий Кузьмин

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике в Барнауле

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике в Барнауле

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Василий Иконников

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике в Барнауле

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Сенаторы посетили Фабрику «Мой бизнес»

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Сенаторы посетили Фабрику «Мой бизнес»

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Сенаторы посетили Фабрику «Мой бизнес»

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Сенаторы посетили АО Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения

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Сенаторы посетили АО Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения

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Сенаторы посетили АО Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения

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Сенаторы посетили АО Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения

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Сенаторы посетили АО Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения

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Среди вопросов, которые волнуют предпринимателей, сенатор назвал возможность доступа продукции местных производителей на полки федеральных ритейлеров, продление мер поддержки и сроков реализации льготных программ на территориях опережающего развития.

Говоря о поддержке аграрно-продовольственного комплекса региона, сенатор отметил, что в ковидный период сельхозхпроизводители Алтайского края смогли не только сохранить, но и нарастить производство, увеличить рентабельность и расширить рынки сбыта. «Алтайская сельскохозяйственная продукция – экологически чистая, соответствующая всем стандартам — сегодня высоко востребована как в нашей стране, так и за рубежом», — сказал Юрий Федоров.

В мероприятиях в Барнауле приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин, КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края члены Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин, ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников, ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса представители правительства, министерств и ведомств региона.

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