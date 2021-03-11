Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Космодромы#Байконур#CAS50011.03.2021 11:15

38 спутников из 18 стран будут запущены с Байконура 20 марта

С космодрома Байконур на 20 марта 2021 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», которые выведут на три солнечно-синхронные орбиты 38 космических аппаратов из 18 стран:

— Космический аппарат CAS500-1. Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), финансируемый правительством научно-исследовательский институт, занимается не только разработкой аэрокосмических технологий, но также и поддержкой национальной политики развития в области аэрокосмических исследований. Сейчас KARI работает над реализацией программы создания Компактного высокотехнологичного спутника 500-1 (далее «CAS500-1») для Республики Корея.

CAS500 является национальной программой правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 кг, оснащенных оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения, для наблюдения за Землей с низкой околоземной орбиты. Основной задачей КА CAS500-1 является предоставление электронно-оптических изображений в высоком разрешении.

— КА ELSA-d японской компании Astroscale станет первым в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления космического мусора.

— Четыре спутника GRUS японской компании Axelspace для наблюдения за поверхностью Земли со строгой периодичностью.

— КА NAJM-1 из Саудовской Аравии — это пробная экспериментальная/ образовательная программа разработки малого спутника с небольшой длительностью рабочего цикла для получения изображений Земли и обеспечения связи с низкой околоземной орбиты.

— DMSAT-1- малый космический аппарат (МКА), разработанный в интересах Космического центра имени Мохаммеда Бин Рашида для многоспектрального наблюдения в видимом и около-инфракрасном диапазонах для обнаружения и контроля аэрозолей, содержащихся в верхних слоях атмосферы.

— 3 КА ADELIS-SAMSON (1, 2,3) Израильского технологического института

Technion, назначение — демонстрация долгосрочного автономного полета кластера, состоящего из нескольких спутников, и определения географического положения (геолокация) наземного передатчика.

— 2 КА Kepler 6/7 от Kepler Communications inc. из Канады. Назначение -широкополосная связь с высокой скоростью передачи данных в Ku-диапазоне, а также узкополосная связь с низкой скоростью передачи данных в S-диапазоне. Космические аппараты предоставляют услуги передачи данных объектам, ресурсам и устройствам интернета вещей, расположенным по всему земному шару с помощью глобального сервиса данных (GDS) и сервиса повсеместного интернета вещей (EverywherelOT).

— NANOSATC-BR2 — научный, образовательный, технологический спутник для мониторинга ионосферы и магнитного поля Земли Южного регионального центра космических исследований Университета Санта-Мария, Бразилия.

— KMSL — научный спутник для проведения эксперимента в условиях микрогравитации Инженерного колледжа Университета Чосан Кванджу, Республика Корея.

— Pumbaa и Timon космические аппараты Лаборатории астродинамики и управления при Университете Ёнсе, г. Сеул, Республика Корея, назначение которых — получение изображений солнечной короны, включая область, в 10 раз превышающую угловой диаметр Солнца.

— 4 КА Beesat-5,-6,-7,-8 — спутники Технического университета Берлина, Германия, для демонстрации:

подсистемы связи в диапазоне UHF;

передатчика Х-диапазона, экспериментального приемника ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системы);

оптической полезной нагрузки для определения пространственного положения;

определение дальности при помощи лазерных средств для точного определения орбиты.

— Hiber-3 — КА из Нидерландов, назначение которого — предоставление спутникового подключения к устройствам «интернета вещей».

— КА Unisat-7 итальянской компании GAUSS — для отработки технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат. Программа действует как орбитальная платформа для развертывания спутников сторонних организаций.

UNISAT-7 отделит шесть наноспутников:

Unicorn-1, отработка технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат, Германия.

DIY-1, испытания механизма сведения КА с орбиты и лётная квалификация радиоаппаратуры и солнечных панелей, Аргентина;

FEES, образовательный и научно-исследовательский КА, Италия;

STECCO, образовательный и научно-исследовательский КА, отработка технологии ориентации с использованием градиента гравитации, Италия;

SMOG-1, образовательный и научно-исследовательский КА, Венгрия;

BCCSAT-1, образовательный и научно-исследовательский КА, Таиланд.

— Первый спутник Высшей Школы Экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ». Спутник «НИУ ВШЭ — ДЗЗ» был создан совместными усилиями Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ) и «СПУТНИКС». Кубсат 3Ю оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработки Самарского университета, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона. Отработкой систем управления спутником занимались студенты МИЭМ.

— КА Кубсат 3Ю центра «Сириус» и НИУ ВШЭ. Спутник оснащен улучшенным прибором для мониторных наблюдений быстрых изменений потоков космической радиации типа ДеКоР. Ученые «Университета «Сириус» и НИИЯФ МГУ занимаются научной составляющей проекта — работают с детектором космической радиации и математическими алгоритмами миссии.

— КА Кубсат 6Ю ОрбиКрафт-Зоркий компании «СПУТНИКС». Спутник оснащен камерой-телескопом НПО «Лептон» с высокой разрешающей способностью — до нескольких метров на пиксель, что ставит его на высокий технический уровень среди аппаратов данного размера.

— КА SIMBA Римского университета Ла Сапиенца для мониторинга поведения диких животных.

— КА GRBAlpha Университета в Кошице предназначен для демонстрации технологии детекторов и электроники для будущей миссии CAMELOT — группировки наноспутников для покрытия всего неба, с высокой чувствительностью и точностью локализации после обнаружения гамма-излучения.

— Open Cosmos, аэрокосмическая компания, которая обеспечивает комплексную реализацию спутниковых программ, является поставщиком двух спутников среди тех, которые будут запущены на этом борту. Компания отвечает за проектирование, изготовление, сборку и управление полетом наноспутников, построенных под нужды конкретных заказчиков — Lacuna Space and Sateliot.

Lacuna Space, расположенная в Великобритании и Нидерландах, обеспечивает глобальную возможность подключения устройств, оснащенных технологией «интернета вещей».

Sateliot является спутниковым телекоммуникационным оператором, который запустит группировку наноспутников для того, чтобы сделать «интернет вещей» с покрытием 5G более доступным для людей. Компания планирует развернуть 16 спутников, начиная с 2022 года, и довести их количество до 96 к 2025 году, при этом получив инвестиции в размере более €100 млн.

— Challenge One является спутником для технологии «Интернет вещей» и также оснащен передовым коммуникационным оборудованием, разработанным на объектах компании TELNET квалифицированными специалистами из Туниса. Данный запуск тунисского спутника станет основой для создания новой космической экосистемы для Туниса и его региона.

— КА KSU CubeSat, разработанный Техническим колледжем (COE) при Университете им. Короля Сауда, будет передавать телеметрические данные и фотографии из космоса на наземную станцию.

Оператором запуска является Главкосмос Пусковые Услуги (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

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