38 спутников из 18 стран будут запущены с Байконура 20 марта

С космодрома Байконур на 20 марта 2021 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», которые выведут на три солнечно-синхронные орбиты 38 космических аппаратов из 18 стран: — Космический аппарат CAS500-1. Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), финансируемый правительством научно-исследовательский институт, занимается не только разработкой аэрокосмических технологий, но также и поддержкой национальной политики развития в области аэрокосмических исследований. Сейчас KARI работает над реализацией программы создания Компактного высокотехнологичного спутника 500-1 (далее «CAS500-1») для Республики Корея. CAS500 является национальной программой правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 кг, оснащенных оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения, для наблюдения за Землей с низкой околоземной орбиты. Основной задачей КА CAS500-1 является предоставление электронно-оптических изображений в высоком разрешении. — КА ELSA-d японской компании Astroscale станет первым в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления космического мусора. — Четыре спутника GRUS японской компании Axelspace для наблюдения за поверхностью Земли со строгой периодичностью. — КА NAJM-1 из Саудовской Аравии — это пробная экспериментальная/ образовательная программа разработки малого спутника с небольшой длительностью рабочего цикла для получения изображений Земли и обеспечения связи с низкой околоземной орбиты. — DMSAT-1- малый космический аппарат (МКА), разработанный в интересах Космического центра имени Мохаммеда Бин Рашида для многоспектрального наблюдения в видимом и около-инфракрасном диапазонах для обнаружения и контроля аэрозолей, содержащихся в верхних слоях атмосферы. — 3 КА ADELIS-SAMSON (1, 2,3) Израильского технологического института Technion, назначение — демонстрация долгосрочного автономного полета кластера, состоящего из нескольких спутников, и определения географического положения (геолокация) наземного передатчика. — 2 КА Kepler 6/7 от Kepler Communications inc. из Канады. Назначение -широкополосная связь с высокой скоростью передачи данных в Ku-диапазоне, а также узкополосная связь с низкой скоростью передачи данных в S-диапазоне. Космические аппараты предоставляют услуги передачи данных объектам, ресурсам и устройствам интернета вещей, расположенным по всему земному шару с помощью глобального сервиса данных (GDS) и сервиса повсеместного интернета вещей (EverywherelOT). — NANOSATC-BR2 — научный, образовательный, технологический спутник для мониторинга ионосферы и магнитного поля Земли Южного регионального центра космических исследований Университета Санта-Мария, Бразилия. — KMSL — научный спутник для проведения эксперимента в условиях микрогравитации Инженерного колледжа Университета Чосан Кванджу, Республика Корея. — Pumbaa и Timon космические аппараты Лаборатории астродинамики и управления при Университете Ёнсе, г. Сеул, Республика Корея, назначение которых — получение изображений солнечной короны, включая область, в 10 раз превышающую угловой диаметр Солнца. — 4 КА Beesat-5,-6,-7,-8 — спутники Технического университета Берлина, Германия, для демонстрации: подсистемы связи в диапазоне UHF; передатчика Х-диапазона, экспериментального приемника ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системы); оптической полезной нагрузки для определения пространственного положения; определение дальности при помощи лазерных средств для точного определения орбиты. — Hiber-3 — КА из Нидерландов, назначение которого — предоставление спутникового подключения к устройствам «интернета вещей». — КА Unisat-7 итальянской компании GAUSS — для отработки технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат. Программа действует как орбитальная платформа для развертывания спутников сторонних организаций. UNISAT-7 отделит шесть наноспутников: Unicorn-1, отработка технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат, Германия. DIY-1, испытания механизма сведения КА с орбиты и лётная квалификация радиоаппаратуры и солнечных панелей, Аргентина; FEES, образовательный и научно-исследовательский КА, Италия; STECCO, образовательный и научно-исследовательский КА, отработка технологии ориентации с использованием градиента гравитации, Италия; SMOG-1, образовательный и научно-исследовательский КА, Венгрия; BCCSAT-1, образовательный и научно-исследовательский КА, Таиланд. — Первый спутник Высшей Школы Экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ». Спутник «НИУ ВШЭ — ДЗЗ» был создан совместными усилиями Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ) и «СПУТНИКС». Кубсат 3Ю оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработки Самарского университета, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона. Отработкой систем управления спутником занимались студенты МИЭМ. — КА Кубсат 3Ю центра «Сириус» и НИУ ВШЭ. Спутник оснащен улучшенным прибором для мониторных наблюдений быстрых изменений потоков космической радиации типа ДеКоР. Ученые «Университета «Сириус» и НИИЯФ МГУ занимаются научной составляющей проекта — работают с детектором космической радиации и математическими алгоритмами миссии. — КА Кубсат 6Ю ОрбиКрафт-Зоркий компании «СПУТНИКС». Спутник оснащен камерой-телескопом НПО «Лептон» с высокой разрешающей способностью — до нескольких метров на пиксель, что ставит его на высокий технический уровень среди аппаратов данного размера. — КА SIMBA Римского университета Ла Сапиенца для мониторинга поведения диких животных. — КА GRBAlpha Университета в Кошице предназначен для демонстрации технологии детекторов и электроники для будущей миссии CAMELOT — группировки наноспутников для покрытия всего неба, с высокой чувствительностью и точностью локализации после обнаружения гамма-излучения. — Open Cosmos, аэрокосмическая компания, которая обеспечивает комплексную реализацию спутниковых программ, является поставщиком двух спутников среди тех, которые будут запущены на этом борту. Компания отвечает за проектирование, изготовление, сборку и управление полетом наноспутников, построенных под нужды конкретных заказчиков — Lacuna Space and Sateliot. Lacuna Space, расположенная в Великобритании и Нидерландах, обеспечивает глобальную возможность подключения устройств, оснащенных технологией «интернета вещей». Sateliot является спутниковым телекоммуникационным оператором, который запустит группировку наноспутников для того, чтобы сделать «интернет вещей» с покрытием 5G более доступным для людей. Компания планирует развернуть 16 спутников, начиная с 2022 года, и довести их количество до 96 к 2025 году, при этом получив инвестиции в размере более €100 млн. — Challenge One является спутником для технологии «Интернет вещей» и также оснащен передовым коммуникационным оборудованием, разработанным на объектах компании TELNET квалифицированными специалистами из Туниса. Данный запуск тунисского спутника станет основой для создания новой космической экосистемы для Туниса и его региона. — КА KSU CubeSat, разработанный Техническим колледжем (COE) при Университете им. Короля Сауда, будет передавать телеметрические данные и фотографии из космоса на наземную станцию. Оператором запуска является Главкосмос Пусковые Услуги (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Archives Archives Select Month March 2021 (225) February 2021 (604) January 2021 (516) December 2020 (910) November 2020 (877) October 2020 (884) September 2020 (917) August 2020 (747) July 2020 (840) June 2020 (869) May 2020 (685) April 2020 (650) March 2020 (750) February 2020 (758) January 2020 (613) December 2019 (816) November 2019 (913) October 2019 (1040) September 2019 (1006) August 2019 (823) July 2019 (1024) June 2019 (2458) May 2019 (2205) April 2019 (2590) March 2019 (2362) February 2019 (2248) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1827) August 2018 (1481) July 2018 (1781) June 2018 (2113) May 2018 (1993) April 2018 (1553) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)