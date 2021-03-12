Source: Russia – Council of the Federation

Главы профильных комитетов СФ и германского Бундестага провели международную экспертную дискуссию, посвященную вопросам глобальным вызовам для аграрной политики.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и председатель Комитета продовольствия и сельского хозяйства Бундестага (Германия) Алоис Гериг провели международную экспертную дискуссию «Изменение климата – глобальные вызовы для аграрной политики, основанной на принципах устойчивого развития».

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Встреча прошла в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог». В мероприятии приняли участие заместители председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края и Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа член Комитета СФ Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области представители профильных министерств и ведомств, научных институтов, эксперты из России и Германии.

Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов влияния изменения климата на продовольственную безопасность и на развитие сельского хозяйства.

«Изменение климата является одним из наиболее серьезных вызовов, с которыми столкнулось мировое сельское хозяйство в решении основополагающей задачи обеспечения населения продовольствием», — сказал Алексей Майоров. По его словам, снижение урожайности сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата в некоторых регионах мира оказало существенное влияние на формирование цен на продовольствие и на уровень его потребления, что негативно отразилось на степени обеспечения продовольственной безопасности в мире.

«Продовольственная безопасность в долгосрочной перспективе зависит от того, насколько успешно удастся адаптировать сельскохозяйственные системы к климатическим и погодным явлениям, учитывая комплексное понимание систем производства, логистики, потребления продовольствия, социально-экономические особенности страны и региона», — сказал сенатор.

Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Елена Зленко

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Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Международная экспертная дискуссия в рамках мероприятий кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»

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Что касается России, отметил он, сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений экономики страны. «За последние 10 лет обеспечен устойчивый рост отрасли. Россия входит в число ключевых поставщиков сельхозпродукции на мировой рынок продовольствия».

Согласно экспертным заключениям, отметил сенатор, социально-экономические последствия изменения климата для России могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для сельского хозяйства.

По словам парламентария, положительные последствия связаны с предполагаемым увеличением продолжительности вегетационного периода, увеличением в 1,5 раза площадей, пригодных для земледелия, и возможностью освоения северных территорий. В свою очередь отрицательные факторы связаны с возможным увеличением засушливости в ряде регионов и возможным массовым распространением сорных растений, болезней и вредителей сельхозкультур.

В настоящее время нехватка продовольствия является одной из самых острых проблем в мире, подчеркнул сенатор. «Эта проблема касается всего мирового сообщества. Для обеспечения продовольственной безопасности в глобальном масштабе необходимо предпринять общие усилия. Они должны быть направлены на повышение качества продуктов питания и обеспечение их физической и экономической доступности».

Сергей Белоусов заострил внимание на том, что в современных условиях перед аграрной сферой стоят серьезные задачи обеспечения продовольственной безопасности с одновременным сохранением биоресурсов. «В этом смысле сложно переоценить значение органического сельского хозяйства, способного решать самые острые вопросы устойчивого развития, которые не под силу традиционному».

Запрет на использование ГМО, улучшение качества воды и почвы, замкнутый цикл производства, забота об окружающей среде – все это дает возможность органическому сельскому хозяйству играть ведущую роль в борьбе с изменениями климата, подчеркнул парламентарий.

Геннадий Орденов затронул вопросы парламентского контроля государственной политики в области регулирования выбросов парниковых газов. «В этом году планируется утвердить Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов. Документ находится в высокой стадии готовности», — сообщил сенатор.

По его словам, 2021 год заложил вектор будущих изменений в экологическом законодательстве России. «Наша страна активно участвует в создании на территории страны масштабных климатических проектов – карбоновых полигонов. В рамках таких проектов будут проводиться исследования для создания эффективных технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод из атмосферы. Правительство РФ готовит проект закона о проведении эксперимента на территории Сахалинской области, в рамках которого будут созданы специальные условия для внедрения низко- и безуглеродных технологий производства в различных отраслях, что является главной энергетической задачей России на ближайшие годы».

В ходе дискуссии состоялся обстоятельный обмен мнениями с немецкими парламентариями и экспертами.

Алексей Майоров пригласил германских коллег принять участие в IX Невском международном экологическом конгрессе, который пройдет 27 – 28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге.

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