А. Шевченко: Образовательные центры значительно расширяют возможности обучения в сельских школах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области.

Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Андрей Шевченко ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Оренбургской области

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области совершил рабочую поездку в Александровский и Октябрьский районы Оренбургской области.

Андрей Шевченко и глава Александровского района области Сергей Гринев посетили отремонтированный районный дом культуры и модернизированную детскую библиотеку. «Открытие библиотеки стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». Теперь в новом дизайне, с обновленным фондом и современным оборудованием библиотека стала центром притяжения для жителей всего района», — сказал сенатор. Он передал в дар библиотеке подборку книг классиков русской литературы.

Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» дал возможность создать Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в Александровской школе им. В. Рощепкина. Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое даст возможность изучать основы 3D-моделирования и 3D-печати, робототехнику, научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах.

Андрей Шевченко отметил, что внедрение в сельских школах новых образовательных технологий и методов воспитания, дает школьникам равные возможности на получение качественного и конкурентоспособного образования, независимо от места проживания.

Законодатель принял участие в собрании и церемонии награждения победителей трудового соперничества тружеников производства и агропромышленного комплекса Октябрьского района области.

По словам парламентария, профессиональное соперничество привносит элемент здорового соревнования в созидательный, но нелегкий труд на селе и позволяет добиваться высоких производственных показателей. Андрей Шевченко поддержал эту замечательную традицию и вручил некоторым победителям благодарственные письма.

Также в ходе региональной недели сенатор провел встречу с генеральным директором Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Олегом Панькиным, на которой были затронуты итоги работы организации за 2020 г., приоритетные направления деятельности в текущем году, вопросы совершенствования нормативной базы в части работы с подрядными организациями.

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