Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1812.03.2021 22:22

Высоту орбиты МКС увеличили на 0,45 км

В соответствии с программой полёта Международной космической станции 12 марта 2021 года специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели коррекцию высоты её орбиты. Для этого двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к служебному модулю «Звезда», были в автоматическом режиме включены в 22:09 по московскому времени.

Коррекция орбиты прошла в полном соответствии с расчётными данными. Двигатели корабля проработали в течение 114 секунд, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,45 км и составила 419,7 км. Данный маневр выполнен для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-18», который запланирован в апреле 2021 года. На нем к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

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