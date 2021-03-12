В. Круглый: Вопрос обеспечения лекарствами льготных категорий граждан необходимо решить в кратчайшие сроки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием жителей Орловской области в дистанционном формате.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провел в дистанционном формате прием граждан в регионе.

Вопросы, с которыми жители обратились к парламентарию, касались темы здравоохранения, в частности, обеспечения льготников жизненно необходимыми препаратами.

К сенатору обратились орловцы, которые не смогли вовремя получить положенные им лекарства, в том числе дорогостоящие. Без необходимого лекарственного обеспечения остались, в основном, федеральные льготники.

Владимир Круглый пояснил, что разделение пациентов на федеральных и региональных льготников делает эту систему уязвимой. Ведь пациенту важно получить своевременно необходимый препарат, и ему все равно из какого источника будет финансирование.

По словам сенатора, власти Орловской области, в свою очередь, не могут увеличить поставки препаратов за счет средств регионального бюджета, так как такое расходование будет признано нецелевым.

Все необходимые сведения о пациентах планируется внести в регистр уже к 1 апреля. Это первый шаг к дальнейшему переходу на страховое лекарственное обеспечение

Парламентарий отметил, что вскоре данная ситуация изменится и систему обеспечения лекарственными средствами удастся поднять на новый, более высокий уровень. «Федеральным законом от 13 июля 2020 года предусмотрено создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ», — сказал Владимир Круглый.

«Все необходимые сведения о пациентах планируется внести в регистр уже к 1 апреля. Это первый шаг к дальнейшему переходу на страховое лекарственное обеспечение», — подчеркнул сенатор.

Во время приема парламентарий взял под личный контроль вопросы обеспечения граждан медицинской помощью и другие социально важные темы.

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