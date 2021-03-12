Для своих: надежный и стабильный доступ к финансированию

Source: IMF – News in Russian

Тобиас Адриан, Тор Йонассон, Айхан Кёсе и Андерсон Силва

12 марта 2021 г.

(Фото: designer491 by Getty Images)

Зарплаты учителей, новое оборудование для больниц, программы социальной помощи и прочие государственные расходы. Все в значительной степени зависит от способности правительств их финансировать. Когда органам государственного управления, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, нужны средства для оплаты тех или иных товаров и услуг, они часто выходят на долговой рынок, на котором взаимодействуют с инвесторами, которые хотят приобрести государственные облигации.

Однако при осуществлении заимствований в иностранной валюте на международных рынках облигаций эти страны могут оказаться подвержены риску волатильности обменного курса. В целях избежания рисков, связанных с колебаниями валютного курса, многие государства в последние годы вкладывают значительные ресурсы в развитие рынков государственных облигаций в национальной валюте.

Эти рынки облигаций могут обладать большим числом преимуществ. Они могут создать основу крепкой финансовой системы для поддержания экономического роста, а также продуктивного использования и ассигнования сбережений. Они могут помогать финансировать дефицит бюджета без повышения инфляции. Иони могут облегчить снижение налогов в тяжелые экономические периоды и поддержать применение других контрциклических мер налогово-бюджетной политики. Рынок облигаций в национальной валюте также может повысить устойчивость экономики к внезапным изменениям потоков иностранного капитала.

Более того, рынки облигаций в национальной валюте могут поддерживать эффективность денежно-кредитной политики и выступать в роли важного источника информации для директивных органов. Они служат основой развития внутренних финансовых рынков за счет установления безрисковых контрольных ставок. Когда они достаточно развиты, эти рынки становятся более стабильными и менее рискованными источниками финансирования — это важный фактор повышения устойчивости долговой ситуации.

Постепенное развитие рынков

В последние годы рынки облигаций в национальной валюте расширились во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. При этом есть значительный потенциал для дальнейшего углубления этих рынков. К сожалению, учитывая разные потребности всех стран, четкого «рецепта» развития рынка облигаций в национальной валюте не существует. Однако есть некоторые общие принципы.

Учреждение и развитие внутренних рынков долговых обязательств — долгий и сложный процесс, требующий применения многочисленных и взаимозависимых мер политики. Попутно необходимо учитывать преимущества и риски для макроэкономической и финансовой устойчивости.

В этой ситуации новый «Директивный документ по развитию рынков облигаций в национальной валюте» решает эти вопросы экономической политики за счет предоставления целостных, системных и практических решений. Директивный документ совместно разработан сотрудниками МВФ и Всемирного банка при поддержке Инициативы в отношении реформы и укрепления финансового сектора — совместного партнерства, направленного на укрепление различных частей финансовой системы.

Директивный документ представляет собой системную дорожную карту для директивных органов, которые проводят анализ рынков облигаций в национальной валюте стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Этот документ определяет шесть ключевых составляющих развития: (i) денежный рынок, (ii) первичный рынок, (iii) база инвесторов, (iv) вторичный рынок, (v) инфраструктура финансового рынка и (vi) нормативно-правовая основа. В нем также представлены обязательные условия развития рынка.

Кроме того, в документе выдвинуты следующие идеи:

Диагностическая система на базе показателей, основанная на конкретных вопросах и простой системе оценки. При применении данной системы каждая страна оценивается с точки зрения различных показателей успешного развития рынка облигаций в национальной валюте. Соответствующие пробелы в развитии и приоритетные задачи могут быть легко определены и сопоставлены с данными по схожим странам для обоснования решений.

Каталог общих проблем и решений ключевых аспектов развития рынка облигаций в национальной валюте. При наличии широкого набора инструментов большинство проблем, например, фрагментация рынка, имеет надежные решения, такие как выпуск эталонных ценных бумаг путем возобновления обращения ранее выпущенных инструментов.

Руководство по разработке планов рыночных реформ. В руководстве рассматриваются вопросы политической экономии и взаимозависимости реформ, например, операционной независимости центрального банка и механизмов координации с ведомством, ответственным за управление долгом.

Поддержка работы по развитию потенциала

Диагностическая основа, представленная в Директивном документе, предлагает простой и систематический подход, который страны могут использовать для оценки уровня развития своих рынков, выявления проблем, а также контроля достигнутых результатов при реализации мер политики. В то же время выводы, полученные при применении этой системы, могут помочь определить подход к проведению соответствующей работы по развитию потенциала в этих странах.

По итогам работы Инициативы в отношении реформы и укрепления финансового сектора совместно с официальными органами стран и другими международными финансовыми организациями может быть составлена или обновлена стратегия развития финансового сектора, которая также может быть учтена в работе МВФ и Всемирного банка, направленной на распространение знаний и формирование навыков у должностных лиц в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Включение развития рынка в рекомендации по экономической политике

Директивный документ также может оказаться полезным для более эффективного обоснования рекомендаций по экономической политике восновных областях работы МВФ и Всемирного банка, включая налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, финансовую стабильность, развитие рынка капитала, управление потоками иностранного капитала, циклы деловой активности и экономический рост.

Во многих случаях для развития рынков облигаций в национальной валюте необходим широкий спектр реформ, а для определения оптимальной последовательности и сроков реформ часто требуется тщательный анализ. МВФ и Всемирный банк готовы играть роль катализатора в содействии координации реформ за счет регулярного мониторинга экономических и финансовых условий, а также их постоянного диалога с налогово-бюджетными и денежно-кредитными органами.

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Тобиас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. Он возглавляет работу МВФ в сфере надзора и развития потенциала в финансовом секторе, денежно-кредитной и макропруденциальной политики, финансового регулирования, управления долгом и рынков капитала. До начала работы в МВФ он занимал должности старшего вице-президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и заместителя директора Группы исследований и статистики. Г-н Адриан преподавал в Принстонском университете и Университете Нью-Йорка и имеет публикации в экономических и финансовых журналах, в том числе в American Economic Review и Journal of Finance. В центре его научных интересов находятся общие последствия динамики ситуации на рынках капитала. Он имеет докторскую степень Массачусетского технологического института, магистерскую степень Лондонской школы экономики, диплом Университета Гёте во Франкфурте и степень бакалавра Университета Дофин в Париже.

Тордур Йонассон — заместитель начальника Отдела рынков долгового капитала Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала. До прихода в МВФ он работал во Всемирном банке над вопросами развития рынков государственных и частных долговых обязательств и участия в Программе оценки финансового сектора. Опыт г-на Йонассона в МВФ и ВБ включает работу примерно по 60 странам во всех основных регионах, охватывая сферу развития потенциала, надзора и работу по странам, которые имеют программы с МВФ. Его профессиональный опыт также включает службу в Национальном ведомстве по управлению долгом в Исландии, в котором он занимал различные должности пока не был назначен на пост генерального директора. Он также работал в частном секторе в качестве советника для муниципалитетов и государственных корпораций по вопросам управления долгом, казначейских операций и международного финансирования. Он является автором публикаций на тему развития рынка капитала, по вопросам, связанным с долговыми обязательствами, а также управления государственными активами и обязательствами.

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