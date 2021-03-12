Евгений Грабчак: «Основа развития электроэнергетики – единая энергетическая система»

Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 12 марта. – Одной из основных задач электроэнергетики является повышение эффективности при сохранении технологической устойчивости, в том числе с использованием технологий интеллектуальных систем управления, рассказал Евгений Грабчак на Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков.

Заместитель Министра напомнил, что прошлый год был непростым на фоне пандемии и это послужило дополнительной мотивацией для активного внедрения цифровых технологий. По его словам, при любых нововведениях необходимо повышать эффективность работы отрасли. Так, например, в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов, когда энергетики столкнулись со сложными погодными условиями, высокую результативность показала риск-ориентированная оценка объектов электроэнергетики, внедрение которой инициировало Минэнерго.

«Система риск-ориентированного подхода при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, система планирования, технического состояния, она даёт свои плоды. Мы совместно с вами вовремя выявляем проблемные точки и это даёт правильный позитивный эффект», – сказал Евгений Грабчак, обращаясь к инженерам.

Также в рамках мероприятия энергетики обсудили текущие вопросы функционирования электросетевого комплекса и объектов генерации, единую информационную модель отрасли и вопросы повышения достоверности исходных данных, которые используются в разных моделях мониторинга. Помимо этого, инженеры остановились на вопросах дистанционного управления оборудованием и устройствами объектов электроэнергетики, реализации программ повышения надёжности.

По результатам совещания сформированы общие подходы к вопросам внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, формирования отраслевого заказа для промышленности, совершенствования риск-ориентированного мониторинга состояния отрасли.

11.03.2021

Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного Корпоративным планом импортозамещения – 88%.

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