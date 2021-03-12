И. Святенко: В России созданы возможности для самореализации женщин во всех сферах жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в мероприятии, посвященном вопросам равноправия между мужчинами и женщинами и призванном повысить осведомленность об экономических возможностях женщин.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в торжественной церемонии открытия торгов на Московской бирже.

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Мероприятие было посвящено вопросам равноправия между мужчинами и женщинами и призвано повысить осведомленность об экономических возможностях женщин, а также их вкладе в бизнес, политику и экономику.

Инна Святенко в своем выступлении отметила, что равноправие представителей обоих полов, участие женщин в политической и экономической жизни страны — одна из составных частей цивилизованного общества.

«В нашей стране равенство между мужчиной и женщиной обеспечено в полной мере и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста. Все больше женщин самостоятельно реализуют проекты в области социального предпринимательства, особенно в сферах дошкольного и дополнительного образования, культуры, оказания социальных, юридических, психологических и иных общественно полезных услуг», — сказала сенатор.

Парламентарий заметила, что женщин-руководителей становится все больше в государственном, муниципальном и корпоративном управлении, в том числе в бизнесе, бюджетной сфере, науке и культуре. Совет Федерации уделяет особое внимание проектам и инициативам, направленным на расширение участия женщин в общественно-политической жизни, подчеркнула Инна Святенко.

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