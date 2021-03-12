Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Правительство РФ#Российская газета12.03.2021 17:00

Конкурс работ, представляемых на соискание премий Правительства РФ им. Гагарина

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 г. № 240, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности объявляет конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности 2021 года.

Представление работ, выдвигаемых на соискание премии, производится в соответствии с Положением и Порядком оформления и представления работ в 2021 году на соискание премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности 2021 года.

Премии присуждаются за достижения в области космической деятельности по следующим направлениям:

организация космической деятельности и использование ее результатов в интересах науки, техники и различных областей экономики (направление 01);

создание, развитие, производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники научного, социально-экономического, военногои двойного назначения в рамках Федеральной космической программы России, космического раздела государственной программы вооружения,а также иных программ в области космической деятельности (направление 02);

наблюдение за объектами и явлениями в космическом пространстве и обеспечение безопасности космической деятельности (направление 03);

подготовка и реализация крупных проектов в рамках международного сотрудничества в области космической деятельности (направление 04);

развитие научных космических исследований, организация и проведение научно-прикладных и фундаментальных исследований в области космической деятельности, а также научно-исследовательские и технологические разработки в этой области, содействовавшие повышению эффективности и инновационному развитию реального сектора экономики (направление 05);

образовательная и педагогическая деятельность, а также пропаганда достижений российской космонавтики (направление 06).

Объявление о проведении конкурса работ и Порядок публикуются в электронном виде на официальных сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и «Российской газеты».

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Порядке правилами выдвижения и требованиями к оформлению работ, материалов и документов, принимаются лично от авторов или их доверенных лиц.

Работы, оформленные с нарушением указанных условий, не принимаются.

Принятые работы, документы и материалы не возвращаются.

Прием работ осуществляется в Госкорпорации «Роскосмос» по рабочим дням с даты объявления конкурса до 20 мая 2021 года (16:00 мск) по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д. 22. Проход в Госкорпорацию «Роскосмос» для сдачи работ осуществляется по предварительно заказанным пропускам при предъявлении паспорта.

Контакты для справок и заказа пропуска:

Ткаченко Наталья Викторовна (тел.: 8 (495) 631-90-09, доб. 23-90; эл. почта: Tkachenko.NV@roscosmos.ru);

Матвеева Елизавета Борисовна (тел.: 8 (495) 631-90-00, доб. 32-56; эл. почта: Matveeva.EB@roscosmos.ru); Саркисян Наира Артюшевна (тел.: 8 (495) 631-90-00, доб. 32-75; эл. почта: Sarkisyan.NA@roscosmos.ru).

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