Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание межкомитетской рабочей группы по совершенствованию законодательства в целях развития социального питания.

Необходимо задать позитивный тренд реализации в регионах законодательных норм по организации питания школьников путем выявления положительных практик в данной сфере и трансляции их в другие субъекты Федерации.

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Об этом сказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

Сенатор провела заседание межкомитетской рабочей группы по совершенствованию законодательства в целях развития социального питания, в том числе питания детей. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Феральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ассоциации предприятий отрасли социального питания, представители научных учреждений, общественных организаций, эксперты.

В ходе заседания была рассмотрена текущая ситуация, связанная с выполнением поручений Президента РФ в части организации бесплатного здорового горячего питания учащихся 1–4 классов и снабжения качественными продуктами питания.

В 2020 году во всех субъектах Российской Федерации началась практическая реализация новелл, внесенных в федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции в сфере организации питания детей в образовательных организациях, напомнила Елена Зленко. «По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что имеется уже более чем полугодовая правоприменительная практика Федерального закона. Это позволяет говорить как об имеющихся успехах, так и о выявленных проблемных вопросах в реализации законодательных норм».

С 1 сентября 2020 года около 7,3 млн учащихся 1–4 классов во всех общеобразовательных организациях страны стали получать бесплатное горячее питание, отметила сенатор. «Вместе с тем, по состоянию на начало сентября 2261 школа в 27 субъектах Федерации не соответствовала требованиям Роспотребнадзора, в связи с чем организация бесплатного горячего питания в этих общеобразовательных организациях осуществлялась полностью за счет региональных и местных бюджетов без федерального софинансирования».

Большая часть этих школ устранила имеющиеся замечания и с 1 января 2021 года была включена в расчет получателей федеральной субсидии, констатировала сенатор. «Процесс устранения замечаний Роспотребнадзора продолжается. Следующим сроком оценки готовности школ будет 15 апреля, школы, выполнившие требования, будут получать субсидию с начала следующего учебного года».

Профильный Комитет СФ активно работает с федеральными органами исполнительной власти и регионами над реализацией этой задачи, проводится мониторинг их готовности по инфраструктуре, нормативному обеспечению, организации поставок продуктов питания, прежде всего отечественного производства с необходимым уровнем качества, рассказала Елена Зленко. «Этот вопрос также находится в фокусе внимания рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, созданной в Государственной Думе».

Участники заседания рассмотрели предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу, подготовленные Ассоциацией предприятий отрасли социального питания во взаимодействии с профильным Комитетом СФ, а также региональные практики в целях выявления проблем с реализацией федерального законодательства для выработки наиболее эффективных решений.

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