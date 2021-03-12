Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#РКЦ Прогресс#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#CAS50012.03.2021 20:00

На Байконуре завершена сборка космической головной части

На космодроме Байконур продолжается интенсивная работа по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом CAS500-1 и кластером полезных нагрузок из 18 стран мира. Её пуск со стартового комплекса площадки № 31 («Восток») запланирован утром 20 марта 2021 года.

В соответствии с предпусковым графиком работ в монтажно-испытательном корпусе космодрома специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершили установку створок головного обтекателя на сборку из разгонного блока «Фрегат» и кластера из 38 космических аппаратов. Данная операция является заключительной в сборке космической головной части.

По завершении установки обтекателя головная часть была перегружена на транспортировочную тележку, и после всех испытаний электрических соединений между разгонным блоком и космическими аппаратами она будет перевезена на площадку № 31 космодрома для общей сборки с ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Оператором запуска является компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

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