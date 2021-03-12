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#НПО Энергомаш12.03.2021 15:03

На Энергомаше стартовала программа развития управленческих компетенций молодых инженеров-конструкторов

В среду, 10 марта 2021 года, Управление обучения и развития организовало обучающее мероприятие в формате деловой игры для 17 молодых руководителей и специалистов конструкторского бюро Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Участники разделились на несколько функциональных групп — «рабочие», «инженеры-конструкторы», «финансисты» и «Совет директоров». Задача деловой игры — построить железную дорогу в сложном ландшафте и организовать перевозку грузов. Важно уложиться в бюджет и сроки.

«Казалось бы, игровая модель далека от ракетного двигателестроения, но в ходе игры участники сталкиваются с теми же задачами и теми же проблемами, что и в реальной жизни. И это значит, что они могут анализировать свои ошибки и учиться на своем опыте во время игры, — рассказала Наталья Данильцева, начальник отдела оценки и развития персонала НПО Энергомаш. — Цель обучения — „вывести“ участников из зоны комфорта, поместив в игровую ситуацию, предоставить участникам обратную связь об их командной результативности и замотивировать на развитие как индивидуальное, так и командное.

Любое проблемно-ориентированное обучение также „работает“ на командообразование, так как позволяет лучше узнать коллег и научиться взаимодействовать с ним в ходе решения игровых задач с учетом всех ограничений. Полученный опыт игрового взаимодействия обеспечит более эффективное взаимодействие между отделами и секторами конструкторского бюро и в рабочих ситуациях.

В ходе игры участники понимают важность взаимодействия между подразделениями, важность „горизонтального“ общения и обмена информацией, развивают навыки анализа информации и принятия решений в условиях ее нехватки, видят „проблемные зоны“ и осознают важность продвижения идей и экономически обоснованных инноваций внутри предприятия, учатся правильной организации и проведению совещаний без потери времени».

Валерий Сметанин, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике НПО Энергомаш так прокомментировал прошедший тренинг: «Полученный в ходе обучения инструментарий по управлению ресурсами, взаимодействию с другими подразделениями, принятию решений с лимитом времени и ограниченным набором сведений пригодится инженерам-конструкторам в повседневной работе. Опыт командной работы, распределения задач и приоритетов пригодится в проектной деятельности и при управлении секторами конструкторского бюро».

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