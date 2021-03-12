О встрече Посла Беларуси А.Пономарева с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

12 марта 2021 г.



11 марта 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Венгрии и Боснии и Герцеговине (по совместительству) Александра Пономарева с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Боснией и Герцеговиной и согласован план двусторонних визитов на ближайшую перспективу. Собеседники сошлись во мнении, что открытие в декабре 2020 г. офиса Почетного консула Беларуси в Боснии и Герцеговине призвано придать положительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами по широкому спектру направлений.

Данная встреча прошла в рамках рабочего визита А.Пономарева в Боснию и Герцеговину с 8 по 11 марта 2021 г.

Ранее в рамках визита глава белорусского диппредставительства провел переговоры с Министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарцем. На встрече в Министерстве иностранных дел Боснии и Герцеговины были обсуждены вопросы активизации процесса развития двусторонней договорно-правовой базы. Также состоялись встречи Посла Беларуси с мэром г.Зворника Зораном Стевановичем и представителями руководства ряда промышленных компаний.

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