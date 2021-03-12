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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ12.03.2021 11:39

Протон-ПМ уходит от традиционной модели производства монопродукта

В компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») подвели итоги работы в 2020-м и обсудили планы на 2021 год. Предприятие уходит от традиционной модели производства монопродукта. Если раньше большую часть портфеля заказов занимало изготовление двигателя РД-276 для ракеты-носителя «Протон-М», то сегодня выросла доля производства агрегатов РД-191 для ракеты «Ангара» и других перспективных двигателей в интересах российского ОПК, которая будет увеличиваться по мере выхода на серийное производство этих изделий. Ожидается также наращивание объёмов сборки и испытаний газотурбинной техники.

«Мы привыкли жить в условиях производства монопродукта, но справились и с новыми вызовами, — отметил директор Протон-ПМ Иван Краснов. — Нам удалось освоить и поставить заказчику турбонасосный агрегат двигателя РД-191, ведутся работы по другим перспективным направлениями. Сегодня персонал, который работает на предприятии, может решать самые сложные задачи».

По итогам 2020 года в НПО Энергомаш поставлен первый турбонасосный агрегат РД-191 и пять макетов РД-191НЖ. Заключён договор на поставку 21 комплекта ДСЕ двигателя для «Ангары», 11 из которых — в плане на этот год. Дан старт опытно-конструкторской работе по РД-191М, модернизированной версии изделия для пилотируемой программы. Испытано рекордное количество газотурбинных установок — 147. Заявка от ОДК-Пермские моторы на 2021 год подтверждает намерения заказчика испытать 142 ГТУ. Помимо этого, заключен контракт с ОДК-Авиадвигатель на пять газотурбинных электростанций «Урал», в стадии подписания — договор ещё на три ГТЭС.

В 2020 году предприятие продолжило реализацию инвестпроектов, направленных на ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей и создание высокотехнологичных рабочих мест. Возведён каркас основного производственного корпуса 82, по временной схеме запущено теплоснабжение. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектные решения, которые позволят предприятию выпускать полноразмерный двигатель РД-191.

В рамках инвестпроектов приобретены три роботизированных комплекса для аргонно-дуговой сварки, две вакуумные печи для пайки и термообработки, электроэрозионные станки. Поставлены видеоэндоскопические приборы и координатно-измерительные устройства типа «руки» для центральной измерительной лаборатории. Заключён контракт на поставку вибростенда для испытания агрегатов автоматики, его ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года. Продолжается создание современного гальванического цеха.

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