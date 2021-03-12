Source: Russia – Council of the Federation

Особого внимания заслуживают предложения, поступающие из регионов, считает сенатор.

В целях развития заготовительной деятельности необходимо ускорить принятие законопроекта «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», с учетом поправок, внесенных сенаторами Российской Федерации. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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Сенатор напомнил, что по итогам «круглого стола» на тему «О совершенствовании норм правового регулирования и выработка механизмов государственной поддержки в сфере заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод и другого дикорастущего сырья», проведенного профильным Комитетом СФ в период весенней сессии 2020 года, были даны рекомендации в адрес Правительства РФ упростить доступ населения к лесным ресурсам. Предложения вошли в Постановление Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

При этом Сергей Митин отметил, что в принятой Правительством РФ Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года предусмотрены меры развития и государственной поддержки в сфере заготовки, и переработки пищевых лесных ресурсов. Они будут детализованы в Плане мероприятий по ее реализации, разрабатываемом с участием Совета Федерации, уточнил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что уже сегодня целый комплекс мер государственной поддержки отрасли реализуется Министерства сельского хозяйства России и регионами в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и региональных программа. Среди них — предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кредитов по льготной ставке на строительство мощностей по переработке плодоовощной и ягодной продукции. А также компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования; поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Парламентарий подчеркнул, что особого внимания заслуживают предложения, поступающие из регионов. В частности предложение Вологодской области упростить процедуры сертификации качества сырья и развития материально-технической базы для заготовки, хранения и переработки сырья.

Сергей Митин считает, что также необходимо оказать поддержку региональным инициативам развития. В качестве примера он привел Архангельскую область, осуществляющую разработку инвестиционного проекта по промышленному, плантационному выращиванию лесных ягод, заготовки и переработки дикорастущей продукции на территории Верхнетоемского района.

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