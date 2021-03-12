Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#Рослесхоз12.03.2021 12:52

Роскосмос – основной поставщик данных для мониторинга лесов

Госкорпорация «Роскосмос» более 10 лет сотрудничает с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) и по итогам 2020 года является основным поставщиком данных дистанционного зондирования Земли из космоса для осуществления Рослесхозом деятельности в области лесного хозяйства.

В 2020 году Роскосмосом проводилась космическая съемка и поставка данных по заявкам Рослесхоза и подведомственных ему организаций: ФГБУ «Рослесинфорг», ФБУ «Авиалесоохрана», ФБУ «Рослесозащита», ФБУ ВНИИЛМ. Для реализации поступивших заявок была проведена космическая съемка территорий площадью более 100 млн. квадратных километров с космических аппаратов серий «Ресурс-П», «Канопус-В» и «Метеор-М», а также осуществлен подбор данных из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли.

Общая площадь выданных фотоматериалов по заявкам Рослесхоза — 146,7 млн квадратных километров, что составляет порядка 70 % от заявки Рослесхоза. В 2019 году в подведомственные организации Рослесхоза выдано 40,7 млн квадратных километров материалов дистанционного зондирования Земли из космоса, что составляло порядка 50 % от заявки Рослесхоза.

В рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации по обеспечению строгого контроля за вывозом древесины за пределы Российской Федерации, Роскосмосом и Рослесхозом сформирована постоянно действующая рабочая группа с привлечением специалистов Госкорпорации «Роскосмос», «Российские космические системы», НИИ ТП, Рослесинфорг с целью анализа хода выполнения заявки на поставку данных ДЗЗ для проведения непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов в 2021 году.

По состоянию на 9 марта 2021 года по заявке Рослесхоза на проведение непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов в 2021 году начиная с 1 января 2021 года с помощью спутников типа «Ресурс-П» получено 98 пригодных маршрутов съемки, а с «Канопус-В» — 726 пригодных маршрутов съемки. Получаемые материалы передаются в оперативном порядке в Рослесинфорг посредством новой технологии автоматической потоковой обработки информации.

12 февраля 2021 года состоялось очередное совещание рабочей группы в рамках которого со стороны Рослесинфоргом отмечены высокая оперативность взаимодействия и высокий уровень обработки данных дистанционного зондирования Земли, полученных с помощью технологии автоматической потоковой обработки информации, а также ожидаемое дальнейшее повышение эффективности применения данных ДЗЗ с российских космических аппаратов при дистанционном мониторинге использования лесов.

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