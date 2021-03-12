Спортивные онлайн-услуги для удобства граждан: «цифровая прокачка» в Мордовии

Source: Russia Ministry of Sport

11-12 марта в Саранске прошла стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Республика Мордовия». Участники обсудили вопросы цифровой трансформации физической культуры и спорта и сформировали предложения, которые будут учтены при создании и внедрении физкультурно-спортивных онлайн-услуг в Республике Мордовия.

Одно из выбранных предложений – разработать стандарт обеспеченности объектов и организаций физической культуры и спорта цифровой инфраструктурой, в том числе для её последующего развития в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Врио главы Республики Мордовия Артём Здунов отметил, что внедрение современных цифровых технологий, повышающих эффективность и способствующих улучшению экономических показателей в различных отраслях, является одним из приоритетов в регионе. В свою очередь, такие мероприятия, как «цифровые прокачки», способствуют не только определению целей цифровой трансформации, но и развитию человеческого капитала.

Заместитель Министра спорта Российской Федерации, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский подчеркнул: «Работая над созданием Единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт», мы отталкиваемся от жизненных ситуаций граждан, выстраиваем клиентоцентричную архитектуру. Например, для записи на спортивный объект или в спортивную школу важна возможность их выбора по геолокации. И этот сервис важно предоставить, в том числе, в дополнение к той функциональности, которую даёт Единый портал государственных услуг. Кроме того, чтобы люди могли эффективно пользоваться спортивными онлайн-сервисами, нужно чтобы заработали единые реестры на уровне всей страны».

Республика Мордовия стала одним из шести пилотных регионов, которые первыми пройдут апробацию новой онлайн-системы «Физическая культура и спорт» (в соответствии с поручением Президента России ГИС ФКиС будет создана к четвёртому кварталу 2021 года).

«Хорошо, что мы попали в шесть пилотных регионов. Будет непросто. Но с этим надо начинать работать уже сейчас. Согласно индексу цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, полученному в конце прошлого года, Республика Мордовия находится на 35 месте. В этом году мы намерены повысить свои позиции», – сказал и.о. министра спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия Александр Савилов.

В свою очередь и.о. министра информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вольфсон отметил, что на базе пилота ГИС ФКиС, вероятно, удастся отработать всю модель государственного управления в Мордовии, а также подчеркнул важность общего подхода к цифровизации различных отраслей.

Модератор «цифровой прокачки», директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин уверен: «Для цифровой трансформации любой отрасли, в том числе сферы спорта, важно поддерживать не только профильную государственную информационную систему, но и всю экосистему отраслевых цифровых решений, работающих на федеральном или региональном уровне. Минспорт России стал одним из первых ведомств, воплощающих такой подход, в том числе через инструмент “цифровых прокачек”».

Участниками «цифровой прокачки» стали представители Министерства спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия, организаций физкультурно-спортивной сферы региона, а также более 10 ИТ-компаний. Организаторами стратегической сессии выступили Правительство Республики Мордовия и АНО «Цифровая экономика». Первая «цифровая прокачка» в 2021 году прошла в Чувашской Республике 19 февраля. В 2020 году такие стратегические сессии проведены в пяти регионах страны: Ульяновской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республиках Коми и Северная Осетия – Алания.

Пресс-служба Минспорта России

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