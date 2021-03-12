С. Мартынов обсудил на приеме граждан в Республике Марий Эл тему поддержки внедрения инноваций

Source: Russia – Council of the Federation

Идеи изобретателей из Йошкар-Олы могут послужить развитию российского топливно-энергетического комплекса, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл провел прием граждан в г. Йошкар-Оле.

В ходе мероприятия, в частности, обсуждалась тема внедрения разработок изобретателей, представляющих производственные предприятия региона. Директор одного из йошкар-олинских конструкторских бюро Сергей Кропотов и его коллеги рассказали сенатору о разработке новой инновационной технологии ремонта трубопроводов большого диаметра под водой и в заболоченной местности.

Сергей Мартынов провел прием граждан в г. Йошкар-Оле

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Сергей Мартынов провел прием граждан в г. Йошкар-Оле

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Сергей Мартынов провел прием граждан в г. Йошкар-Оле

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Это изобретение, по словам авторов, позволит удешевить и ускорить работу, значительно снизив издержки. Проект уже прошел ряд экспертиз, эффективность нового метода признана специалистами, однако проблемой стала реализация идеи.

Есть талантливые инновационные разработки, но порой оказывается непросто воплотить их в жизнь

По мнению Сергея Мартынова, это системная проблема, касающаяся многих российских регионов. «Есть талантливые инновационные разработки, но порой оказывается непросто воплотить их в жизнь. Сказываются бюрократические препоны, недостаточная координация между различными ведомствами».

Сенатор заверил, что окажет поддержку изобретателям в продвижении проекта. В частности, он намерен обратиться в одно из ведущих специализированных предприятий, которое занимается строительством, логистикой и комплектацией на объектах топливно-энергетического комплекса. «Идеи изобретателей из Йошкар-Олы могут послужить развитию российского ТЭК», — сказал парламентарий.

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