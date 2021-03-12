Т. Гигель: Вопросы сохранения лесов на землях сельхозназначения должны решаться регионами с учетом интересов местных жителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Леса и лесоводство на землях сельхозназначения».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Леса и лесоводство на землях сельхозназначения».

Мероприятие, организованное Комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, прошло в режиме видеоконференции.

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Сенатор подчеркнула, что Совет Федерации уделяет пристальное внимание вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. «В октябре в рамках «правительственного часа» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко мы рассмотрели проблемы лесного комплекса страны и поддержали стратегические решения по его развитию, подготовленные Правительством РФ в соответствии с поручениями Президента России, по итогам состоявшегося в сентябре прошлого года совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса», — напомнила она.

Совет Федерации рекомендовал регионам провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, где расположены леса

Татьяна Гигель отметила, что по итогам обсуждения с учетом предложений регионов, федеральных органов государственной власти принято Постановление Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства», в котором отражен вопрос использования лесов на землях сельскохозяйственного назначения. Совет Федерации рекомендовал регионам провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, где расположены леса.

Сенатор считает, что это важно в целях обеспечения мониторинга реализации постановлений Правительства РФ «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации» и «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения».

Татьяна Гигель проинформировала, что такая работа сейчас проводится и ее результаты будут рассмотрены в июне текущего года на парламентских слушаниях на тему «О ходе реализации Постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

При этом сенатор обратила внимание, что Комитет СФ также участвует в работе правительственной рабочей группы по реализации постановления Правительства РФ «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения».

«Обсуждаемая проблема чрезвычайно актуальна ввиду масштабов заросших лесом земель и, в основном, для лесных регионов по причине высокой горимости лесов. Не секрет, что основная причина лесных пожаров, свыше 70 процентов, это антропогенный фактор, и, прежде всего, это неконтролируемые сельхозпалы. В течение ряда лет прилагаются серьезные усилия, чтобы с ними справиться. Но сколько‑нибудь значимых положительных результатов нет, а ежегодный ущерб огромен. Так, по состоянию на декабрь 2020 года он составил 11,1 миллиарда рублей», — подчеркнула законодатель.

По ее словам, особое внимание этой проблеме уделено в Стратегии развития лесного комплекса страны, утвержденной Правительством РФ. «Необходимо, в первую очередь, провести инвентаризацию неконтролируемых сельхозпалов, как мы и отмечаем в нашем Постановлении, и обеспечить их вовлечение в социально-экономическое развитие сельских территорий. Мы не можем навязывать модели хозяйственной деятельности на этих землях, это должен определить регион с учетом интересов местного населения», — убеждена сенатор.

Татьяна Гигель считает, что если эти земли, не относятся к особо ценным для сельхозпроизводства, необходимо обеспечить сохранение лесов, уход за ними, что обеспечит увеличение поглощающей способности лесов, а также ее учет при реализации механизмов Парижского соглашения по климату.

«Необходимо принять все возможные меры правового и организационного характера для их сохранения и воспроизводства. Это принесет большой социально-экономический эффект региональному развитию, уберет источник лесных пожаров, сохранит и обогатит наши природные ландшафты», — убеждена сенатор.

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