Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РК-Цифра#Геннадий Абраменков#Константин Шадрин#РД-171МВ#Союз-512.03.2021 05:55

Утверждена серия стандартов, регламентирующих работу с электронной технической документацией

В рамках реализации Стратегии цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года разработан и утверждён комплекс корпоративных стандартов, устанавливающих требования к разработке, приемке, применению и хранению подлинников конструкторской документации в электронном виде. Переход на управление жизненным циклом изделий в цифровом виде позволит значительно повысить качество и сократить сроки создания ракетно-космической техники, снизить операционные издержки.

«Внедрение этих стандартов в организациях Госкорпорации „Роскосмос“ и включение ссылок на них в технические задания позволит полностью перевести проектирование перспективных ракетно-космических комплексов в цифровой вид, а также обеспечить создание их цифровых двойников. Внедрение данного комплекса стандартов формирует единые требования к проектированию продукции не только для организаций Госкорпорации „Роскосмос“, но и для всей нашей кооперации, а это более тысячи организаций. Это создаст надежный фундамент для цифровизации всей отрасли», — отметил директор Департамента сертификации, стандартизации и лицензирования Госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Абраменков.

«Утверждение серии стандартов, устанавливающих единые требования к процессу разработки ракетно-космической техники в электронном виде, подвело итог дискуссиям, которые долгое время велись на различных площадках, касаемо корректного представления разрабатываемой электронной документации. Безусловно, сегодня мы открыли новую страницу в развитии подходов цифрового проектирования. Ожидаем, что документы окажут существенное влияние на цифровизацию предприятий ракетно-космической промышленности.Стандартизация — это симбиоз накопленного опыта и научно-технических знаний, полученных в процессе работы. Стандарты определяют унификацию продукции, в том числе внутри информационных систем. Поэтому принятие данных стандартов должно послужить основой для использования единых решений и методик при оформлении электронной технической документации», — рассказывает директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин.

Основные принципы, заложенные в комплекс стандартов, были отработаны и показали свою эффективность при разработке в цифровом виде самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя — РД-171МВ для первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжёлой ракеты «Енисей».

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