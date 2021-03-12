Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1812.03.2021 10:19

Экипажи МКС-65 сдали экзамен по ручному управляемому спуску

На базе центрифуги ЦФ-18 функционирует специализированный тренажёр ручного управляемого спуска ТС-18, позволяющий обучать космонавтов управлению кораблём «Союз-ТМА» при воздействии реальной перегрузки, которую экипаж испытывает во время посадки спускаемого аппарата на землю. На экзамене космонавты демонстрируют алгоритм действий, которые необходимо выполнить, если произойдет сбой в автоматике при спуске аппарата или поступит рекомендация перейти на ручной управляемый спуск.

Командир экипажа и бортинженер сдают экзамен по очереди. Билет у них один на двоих, но в нём содержится по четыре задания для каждого. Предусмотрены два режима — статика и динамика. Два первых задания космонавт выполняет, находясь в неподвижной центрифуге, два последующих, когда центрифуга в движении. При любом режиме главная задача — посадить аппарат с минимальной перегрузкой и максимально близко к расчётной точке.

Первыми этот экзамен сдали командир основного экипажа МКС-65, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и космонавт Роскосмоса, бортинженер Пётр Дубров, а на следующий день — их дублёры космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Большинство экзаменационных тренировок во время сессии направлены на то, чтобы космонавты демонстрировали навыки выхода из нештатных ситуаций.

«Ручной управляемый спуск по отношению к автоматическому является скорее резервным, и пока на практике не применялся. Но мы обязаны подготовить космонавтов и к этому виду управления аппаратом, чтобы всесторонне обеспечить их безопасность», — пояснил инструктор дублирующего экипажа МКС-65 по комплексной подготовке на корабле Игорь Карюкин.

Антон Шкаплеров сдавал этот экзамен восемь раз, выходя на финишную прямую в составе основных и дублирующих экипажей. Опыт не избавляет от необходимости в очередной раз показывать свои навыки, но упрощает задачу.

«Много тренировался, поэтому сложным экзамен не назову, главное следовать методике. Два режима — статика, два режима — динамика. Меняются скорость вращения центрифуги и показатели перегрузки, — рассказал командир дублирующего экипажа МКС-65 Антон Шкаплеров. — Переходить к ручному управляемому спуску советским и российским космонавтам, действительно, пока не приходилось. Но вероятность применения его существует, поэтому тренировки продолжаются. При баллистическом спуске перегрузки в несколько раз больше, поэтому, если ситуация позволит, при отказе автоматики лучше переходить на ручной управляемый спуск».

С 19 марта 2021 года у основного и дублирующего экипажей МКС-65 начинаются экзаменационные комплексные тренировки, завершающие предполётную сессию.

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