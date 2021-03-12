Ю. Валяев обсудил в ЕАО вопросы реализации социальных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор провел ряд рабочих встреч, в ходе которых затронуты важные темы, касающиеся развития субъекта РФ.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в ходе рабочей поездки в регион провел ряд рабочих встреч, во время которых обсуждались вопросы реализации социальных проектов.

Юрий Валяев вместе с заместителем председателя правительства ЕАО Валерием Жуковым побывал на месте будущего строительства нового учебного заведения, которое заменит ранее закрытую школу. Сенатор держит на контроле вопросы финансирования этого проекта, поскольку считает важным, чтобы строительные работы начались уже в текущем году. Юрий Валяев подчеркнул, что соглашение с федеральным центром о помощи – гарантия того, что проект будет реализован при совместной работе с региональными органами исполнительной власти.

Сенатор встретился с руководителями и педагогами регионального отделения движения «Юнармия». Глава отделения Дмитрий Махинько сообщил об итогах работы за прошлый год и поделился идеями дальнейшего развития деятельности по формированию у детей и подростков духовно-нравственных, социальных, спортивных и интеллектуальных основ.

Юрий Валяев

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Юрий Валяев в ходе рабочей поездки в регион провел ряд рабочих встреч

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Юрий Валяев в ходе рабочей поездки в регион провел ряд рабочих встреч

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Юрий Валяев

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Юрий Валяев в ходе рабочей поездки в регион провел ряд рабочих встреч

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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Юрий Валяев во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области

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В ходе общения с местными активистами сенатор уделил внимание теме привлечении подрастающего поколения к здоровому образу жизни и спортивным мероприятиям.

Также Юрий Валяев рассмотрел вопросы, связанные с модернизацией оборудования в областном государственном казенном учреждении здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» г. Биробиджана. Сенатор оказал содействие в том, чтобы уже в ближайшие время в медицинское учреждение поступили необходимые для ремонта оборудования комплектующие.

Во время работы в регионе сенатор посетил религиозное учреждение – одну из достопримечательностей Еврейской автономной области, а также национальный молодежный центр.

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