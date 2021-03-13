Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия14.03.2021 01:30

Выставка астономических фотографий «Звезды в ладонях»

Каждое второе воскресенье марта в мире отмечается праздник в честь планетариев — Международный день планетариев. В 2021 году этот праздник выпадает на 14 марта.

Впервые этот праздник начали отмечать в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Впоследствии праздник был поддержан другими странами. В наши дни он отмечается по всему миру, в том числе и в России. Цель данного праздника — привлечь внимание к звездам, популяризировать изучение астрономии, а также распространять новые знания о Вселенной. В качестве подарка своим посетителям, в преддверии Международного дня планетариев, Московский Звездный дом открывает уникальную выставку астрофотографий «Звезды в ладонях».

Не всегда люди в повседневной жизни могут наслаждаться красотой и притягательностью звездного неба, ведь возможность наблюдать за звездами зависит от погоды. В планетариях это можно сделать в любое время суток и независимо от метеоусловий. Только в планетариях люди могут прикоснуться к тайнам Вселенной, стать ближе к увлекательному миру научных открытий и обрести интерес к Космосу. Картина звёздного неба — одна из самых величественных картин природы, доступных взору каждого человека. Созерцание этой картины вдохновляло художников и поэтов во все времена. Стремление к красоте и природная любознательность привели к регулярным наблюдениям звёздного неба, которые теперь доступны любому желающему.

«Задача новой выставки — показать уникальную красоту Земли, разнообразие космических объектов и величие Вселенной. Наша выставка представляет художественное отражение астрономических знаний и представлений об окружающем мире», — пояснил генеральный директор Московского Планетария Виталий Тимофеев.

Выставка астрофотографий будет проводиться в двух форматах — онлайн и офлайн. В рамках выставки в офлайн-формате в стенах Московского Планетария будут представлены фотографии, сделанные космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским. На снимках Земли запечатлены ледники и вулканы, пустыни и степи, необычные облака и потрясающие краски восходов и закатов. Вы сможете посмотреть на нашу прекрасную планету, на самые величественные и уникальные ее места из иллюминаторов Международной космической станции. Случай понаблюдать за Землей из космоса выпадает очень немногим. Глядя на фотографии Земли из космоса, не устаешь удивляться, насколько красива наша планета.

Для тех, кто захочет посетить выставку «Звезды в ладонях» в онлайн-формате, помимо фоторабот Сергея Рязанского, будут доступны астрофотографии звездных россыпей в созвездиях северного и южного небесных полушариев, сделанные астрофотографом, автором проекта «Контент для мобильных Планетариев», автором книги «Любительская астрофотография» Андреем Кузнецовым во время экспедиций по Намибии и Северному Кавказу. Кроме того, третьей частью выставки станет серия фотоколлажей объектов ближнего и дальнего Космоса различных астрономов-любителей таких, как: Сергей Назаров, Екатерина Моисеева, Станислав Короткий. Фотоколлажи дают возможность взглянуть на объекты Солнечной системы в необычном ракурсе, а также увидеть межзвёздное пространство.

Выставка астрофотографий «Звезды в ладонях» позволит увидеть красоту и уникальность космоса и нашей планеты Земля в любое время в любом месте с помощью смартфона, планшета ноутбука или персонального компьютера. Благодаря мобильным устройствам действительно возможно держать звезды в своих ладонях. Выставка «Звезды в ладонях» начинает свою работу 12 марта 2021 года и продлится до 7 апреля 2021 года. Выставка в онлайн-формате бесплатная, а в офлайн-формате будет доступна к посещению по билетам в Большой Звездный зал.

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