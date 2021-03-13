Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика13.03.2021 03:30

Герой России, лётчик-космонавт РФ Александр Самокутяев принимает поздравления с Днём рождения

Александр Самокутяев выполнил свой первый полёт в космос в юбилейный для мировой космонавтики 2011 год. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-21», которому было дано имя первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, состоялся 5 апреля. Экипаж «Союза» под командованием Александра Самокутяева вернулся на Землю 16 сентября. Длительность полёта составила 164 суток. Во время экспедиции Александр Самокутяев выполнил выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 22 минуты.

Главный космический праздник — 50-летие покорения космоса человеком — Александр Самокутяев встретил во время своей орбитальной вахты на борту Международной космической станции. В эти весенние дни экипаж был постоянно на связи с Землёй: космонавты рассказывали людям в разных странах, на разных континентах о великом подвиге человечества — первом шаге к звёздам.

Во время экспедиции Александра Самокутяева произошло ещё одно значимое для космонавтики историческое событие: американский челнок «Атлантис» выполнил свой последний рейс «Земля — МКС — Земля», и программа Space Shuttle завершилась. По возвращении из космического полёта Александр Самокутяев был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с присвоением звания «Лётчик-космонавт РФ».

Вторая «космическая командировка» Александра Самокутяева началась 26 сентября 2014 года. В состав экипажа под его командованием вошли коллега по российскому отряду космонавтов Елена Серова и астронавт NASA Барри Уилмор. В ходе экспедиции были выполнены десятки научных экспериментов, осуществлено поддержание работоспособности станции и дооснащение МКС оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Во время полёта Александр Самокутяев выполнил второй в своей карьере выход в открытый космос.

В настоящее время Александр Самокутяев депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ.

Руководство Госкорпорации «Роскосмос», сотрудники ЦПК и коллеги по отряду космонавтов поздравляют Александра Михайловича с Днём рождения и желают ему счастья, крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!

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