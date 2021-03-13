Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Мэрия Москвы#Сергей Собянин#Национальный космический центр#НКЦ#Центр Хруничева13.03.2021 12:30

Дмитрий Рогозин и Сергей Собянин осмотрели ход строительства НКЦ в Москве

В субботу, 13 марта 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Реорганизация территории Центра Хруничева, расположенной на западе города в районе Филевский Парк, является совместным проектом Правительства Москвы и Госкорпорации «Роскосмос». Главной доминантой реорганизованной территории станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью порядка 250 тысяч квадратных метров.

Создание Цента позволит объединить на одной площадке ряд ключевых организаций российской ракетно-космической промышленности — центральный офис и ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве. Кроме того, в состав НКЦ войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства. По предварительным оценкам, в Национальном космическом центре будут созданы рабочие места для 20 тыс. человек. Победителем конкурса на разработку архитектурной концепции здания стало бюро UNK project. Центральным элементом НКЦ будет высотная треугольная башня, своим внешним видом напоминающая ракету, установленную на стартовой площадке.

К башне будет примыкать длинный корпус, разделенный на несколько блоков — «клавиш». Пройти по зданию можно будет по сквозной галерее, которая, по задумке авторов, символизирует ленту времени, рассказывающую об истории освоения космоса. В ходе работы над проектом архитекторы использовали простые геометрические формы. Декоративное оформление фасадов комплекса зданий будет выполнено в едином стиле — с использованием стекла и тонких алюминиевых пластин.

В настоящее время по низкоэтажной части комплекса («клавиши») ведется устройство основных конструкций (монолитный ж/б, армирование). Строительство части «клавиш» находится в завершающей стадии, возводятся колонны для обустройства кровли. По высотной части комплекса выполнено устройство буронабивных свай, завершены земляные работы. Ведутся работы по устройству фундамента. На объекте задействовано свыше 1,1 тыс. человек. Проектировщик — ООО «Институт Мосинжпроект», подрядчик — ООО «МИП-Строй 1». Завершить строительство Национального космического центра планируется в 2023 году. Прилегающую территорию благоустроят — здесь появятся разнообразные общественные пространства, экспозиции под открытым небом, фонтаны. Доступ на территорию НКЦ будет свободным.

Помимо строительства комплекса зданий НКЦ проект предусматривает сохранение производственного комплекса ГКНПЦ им. Хруничева, который будет занимать порядка 50 га. На высвобождаемой территории площадью порядка 90 га запланировано размещение нового научно-производственного кластера ОЭЗ «Технополис «Москва», резидентами которого станут высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков Госкорпорации «Роскосмос». Часть территории будет использована для строительства жилых домов для переселения местных жителей по Программе реновации, а также социальных объектов.

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