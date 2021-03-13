Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#CAS50013.03.2021 10:00

У ракеты «Союз-2» появится новая цветовая гамма

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2» (разработки и производства Ракетно-космического центра «Прогресс» Госкорпорации «Роскосмос», г. Самара), пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для неё дизайне.

«Союз-2» будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ в г. Москве. Он окрашен в белый цвет, белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракета-носителе «Восток» 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин.

Обычно серые окантовки, по идее компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (компания-оператор Госкорпорации «Роскосмос» по коммерческим пусковым программам), заменят на корпоративный ярко-синий цвет, присущий её основной символике, а также используемый в фирменном стиле Госкорпорации. Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит «стандартный» белый цвет. В остальном — оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека — вместо традиционно серого он тоже станет синим.

Предполагается, что и другие пуски этого года, проходящие по контрактам с компанией «Главкосмос Пусковые Услуги», будут проводиться в данной цветовой гамме.

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