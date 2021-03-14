В Иркутской области ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Иркутской области, где из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра со штормовыми порывами до 27 метров в секунду происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО «ЕвроСибЭнерго» – ОАО «Иркутская электросетевая компания» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго»).

Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 45 населённых пунктах области (около 22 800 человек). Мощность отключённых потребителей – 31,1 МВт. Максимально без электроснабжения оставались около 36 300 человек.

Восстановительные работы ведут 52 бригады (141 специалист и 45 единиц техники).

11.03.2021

Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного Корпоративным планом импортозамещения – 88%.

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