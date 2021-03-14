Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный14.03.2021 08:23

В Якутии ведутся работы по эвакуации фрагмента

В районе падения фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия) специалистами Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно со Службой спасения Якутии ведутся работы по эвакуации фрагмента второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», который был обнаружен после успешного пуска 18 декабря 2020 года.

В настоящее время на месте обнаружения фрагмента в мониторинговых точках выполнен отбор проб снега, также проведены замеры гамма-излучения. По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано. На месте обнаружения фрагментов также работают представители Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга и Кобяйской инспекции государственного экологического надзора Минэкологии Якутии.

Мероприятия по эвакуации фрагмента ракеты-носителя будут проводиться в период с 11 по 19 марта 2021 года. По завершении работ обнаруженный фрагмент будет вывезен и доставлен на космодром Восточный.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный состоялся 18 декабря 2020 года. Все космические аппараты успешно выведены на целевые орбиты. В качестве районов падения отделяющихся частей ракет-носителей были выбраны Алданский и Кобяйский районы Якутии.

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