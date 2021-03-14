Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия14.03.2021 16:30

Номер десять – Гигея

Всем объектам в поясе астероидов присваивается порядковый номер. У Гигеи это число 10, так как Гигея стала десятым по счету объектом, открытым в главном поясе. Первые четыре были обнаружены в 1801-1807 годах. Потом эпоха наполеоновских войн и последующих лихолетий прервали активность учёных по поиску новых объектов в этой области Космоса.

И только в 1845 году был открыт пятый астероид — Астрея, чуть позже — Геба, Ирида, Флора, Метида. И в1849 году итальянский астроном Аннибале де Гаспарис обнаружил астероид Гигея, названный так в честь древнегреческой богини здоровья. Несмотря на то, что Гигея входит в четвёрку самых крупных тел пояса астероидов, при наблюдении с Земли она едва заметна из-за своей тёмной поверхности и большого расстояния от Солнца, поэтому была открыта позже нескольких астероидов меньшего размера.

До недавнего времени считалось, что этот астероид имеет неправильную форму. В 2017 году наблюдения Гигеи с помощью телескопа VLT в Чили позволили определить, что она имеет сферическую форму с диаметром 434 км и относится к спектральному классу С. Это самый крупный астероид этого класса, которые доминируют во внешнем поясе на расстоянии около 3 а.е.

Данные спектрального анализа позволяют утверждать, что поверхность Гигеи состоит из углеродистых материалов, подобных углеродистым хондритам, падающим на Землю. Гигея имеет относительно низкую плотность около 2 г/см³, которая более сопоставима с ледяными спутниками Юпитера или Сатурна, чем с планетами земной группы.

Гигея является главным представителем астероидов семейства Гигеи, которое образовалось в результате столкновения Гигеи с космическим телом диаметром 100 км около 2 миллиардов лет назад. В результате из Гигеи было выбито множество мелких фрагментов, которые затем и образовали данное семейство. По мнению некоторых исследователей, до столкновения форма астероида не была правильной. После столкновения Гигея была полностью разрушена. Потом, в результате повторной аккреции, из большей части обломков был сформирован объект в сферической форме.

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