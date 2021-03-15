А. Башкин принял участие в заседании правительства Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии были рассмотрены основные вопросы социально-экономического развития региона.

Председатель подкомитета по административному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в рамках региональной недели принял участие в заседании областного правительства под председательством губернатора Игоря Бабушкина. БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области

На заседании были рассмотрены основные вопросы социально-экономического развития Астраханской области. По окончании мероприятия сенаторы Александр Башкин и Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области провели рабочую встречу с губернатором, посвященную подготовке к проведению в Совете Федерации дней Астраханской области в мае 2021 года.

Также по инициативе Александра Башкина состоялась рабочая встреча с главой муниципального образования «Город Астрахань» Марией Пермяковой. На встрече обсуждались проводимые городскими властями мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Мария Пермякова представила подробный план проводимой работы, перечислила сложности и пути их решения. Сенатор предложил главе города взаимодействие и помощь в реализации этого и сопутствующих вопросов.

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