Встреча с руководителем Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Елена Владимировна, «Сириус» у нас развивается активно благодаря Вашим усилиям и усилиям команды, которую Вы собрали и сплотили вокруг себя. Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей. Он работает в регионах самым активным образом, развивает все направления, которые были выбраны в качестве приоритетных на первом этапе, и расширяет свою деятельность. Уже и лаборатории в рамках «Сириуса» практически появились самого высокого, высочайшего мирового класса. Сейчас уже высшие учебные заведения формируются, впереди ещё технопарк, насколько я понимаю, интернат для талантливых ребят из регионов, для тех, кому трудно приезжать на регулярной основе в «Сириус» и которые нужны нам в будущем. И сейчас ещё и административная новая единица появилась тоже с таким же, одноимённым, названием «Сириус». Как это всё будет вписываться в общие планы развития?

Смотрите также

Е.Шмелёва: Спасибо, Владимир Владимирович, что появилась возможность послушать подробнее про наши планы. Очень много было решено на последнем нашем попечительском совете. И я хотела рассказать о том, что «Сириус» продолжит развиваться в той модели, которую Вы ему заложили, – модели консолидации и работы в интересах каждого своего выпускника и каждого региона, но уже в рамках федеральной территории. И я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время показать, как будут развиваться проекты и развития спорта, науки, образования, культуры на федеральной территории.

Хочу начать с того, что с этого года мы впервые выплачиваем гранты Президента Российской Федерации студентам-магистрантам. Очень большой конкурс. И мы видим высочайшие достижения студентов не только в каких-то предметных олимпиадах, хотя они очень высокого и международного уровня, но и уже конкурсы научных грантов, уже наши ребята публикуются в высокорейтинговых научных журналах, уже есть защита их интеллектуальной собственности. Это значит, что и у национальных проектов, и у федеральной территории «Сириус» кадровый резерв очень заинтересованный и очень мотивированный на те задачи, которые поставлены перед территорией.

Через два года в «Сириусе» откроется концертный зал. Сейчас мы делаем всё, чтобы там была высочайшего уровня акустика. Как Вы знаете, господин Тойота по Вашей просьбе этим занимается. С ведущими деятелями искусства, музыкантами, артистами балета мы сейчас уже начинаем обсуждать программу его развития. Мы фактически планируем [реализовывать] те возможности, которые будут у ребят, самых сильных, самых талантливых музыкантов, артистов и молодых коллективов из каждого региона, – выступать на этой площадке. Надо отметить, что очень много делает Краснодарский край, для того чтобы на юге России появилась новая международная музыкальная площадка, развивает Сочинский симфонический оркестр, и в этом плане, конечно, ведётся подготовка к открытию концертного зала.

В.Путин: На сколько мест?

Е.Шмелёва: 1200 мест в основном зале и 300 – это вторая сцена. Будет ещё литературно-художественная гостиная, будет художественная галерея. Это оттого, что он находится на самом главном входе на федеральную территорию. Федеральная территория открывается концертным залом и вообще кластером искусства. Наверное, это очень примечательно.

Ну и в спорте. По Вашему поручению вместе с ведущими спортивными федерациями, вместе с ведущими тренерами, а также Минспортом и губернаторами регионов, которые развивают модели «Сириуса» у себя в регионах, мы подготовили концепцию спортивного кластера. В ней заложено максимально эффективное использование олимпийской инфраструктуры, для того чтобы мы на базе тех программ, которые разрабатывают российские тренеры, российские спортивные школы, готовили массовые программы и для детского, и для любительского, студенческого, молодёжного спорта, а также приглашали национальные команды и готовили высококвалифицированных тренеров, а также проводили исследования в области спортивной науки и реабилитации.

По Вашему поручению мы проработали с ведущими российскими медицинскими организациями и экспертами модель университетского медицинского кластера, мы заложили как раз то же, что всегда было у «Сириуса», а именно: ведущие экспертные организации, которые разрабатывают новые технологии, могут сейчас это применить у нас вокруг университета в интересах каждого жителя и каждого, кто приезжает в «Сириус», фактически в будущем создавая все возможности, чтобы на базе университета «Сириуса» готовились и медицинские кадры, и развивались прорывные научные исследования.

Большинство этих проектов, которые я сегодня представлю, будут развиваться в модели государственно-частного партнёрства. Этот механизм заложен в законе, который Вы подписали, о создании федеральной территории «Сириус», и основным её отличием будет возможность использования специального правового режима.

Мы надеемся, что та слаженная работа, которая сегодня уже позволила этому закону появиться – и Вашей Администрации, и Правительства Российской Федерации, Совета Федерации, а также ведущих отраслевых экспертов Краснодарского края, города Сочи, – позволила создать основы для того, чтобы эта территория опережающим образом развивалась.

Сейчас мы начинаем обсуждать с населением генеральный план. И я как раз пришла показать те проекты «Сириуса», которые уже готовы для того, чтобы мы их обсудили с ведущими экспертами, с жителями, чтобы мы учли все конструктивные предложения, которые прозвучат, учли в этой важной работе. К сентябрю генеральный план развития федеральной территории должен быть готов, закончен.

В.Путин: Вот этот?

Е.Шмелёва: Это в том числе спортивный кластер, сейчас про него подробнее расскажу.

В.Путин: А где этот план?

Е.Шмелёва: Вот он. И я, конечно, очень признательна Вам и за доверие, и за внимание к «Сириусу», и за то, что Вы создали все условия, для того чтобы эта территория развивалась в рамках тех задач, которые поставлены и перед наукой, образованием, культурой и спортом. Спасибо большое.

В.Путин: Театр когда будет готов?

Е.Шмелёва: IV квартал 2022 года.

В.Путин: Конец 2022 года, то есть два года.

Е.Шмелёва: Да, два года.

В.Путин: А ещё не приступали к [строительству]?

Е.Шмелёва: Шестой этаж заканчиваем. Вот как раз сформировали художественно-экспертный совет. Просила бы поддержать. Здесь у нас есть и все, кто стоял у основания, и Валерий Абисалович [Гергиев], Сергей Павлович [Ролдугин], и Светлана Юрьевна Захарова – учредители фонда. И даже туда мы уже включили выпускников «Сириуса», которые тоже выступают, побеждают в конкурсе «Созвездие», для того чтобы мы были актуальны и той программе, и тем возможностям, которые сейчас есть при строительстве концертных залов.

В.Путин: Здорово.Очень хорошо.

А университет?

Е.Шмелёва: Университет. Как раз здесь представлены все возможности, которые у нас сейчас появляются благодаря тому, что у нас появляется больше участков для развития кампуса. У нас получилась замечательная школа, у которой есть внутренний двор, аудитории, которые расположены по периметру. И мы хотели приложить такую же модель к кампусу, который сейчас здесь мог бы раскинуться, в общем, на достаточно большой территории.

В.Путин: В каком месте?

Е.Шмелёва: Это как раз напротив Медиацентра.

В.Путин: Там свободная площадка?

Е.Шмелёва: Да. В Медиацентре сейчас у нас развивается центр наук о жизни, почти 9 тысяч квадратных метров у нас будет занято под лаборатории этого центра. Сам кампус рассчитан на 6 тысяч студентов, на тысячу педагогов (это постоянный контингент), и тысяча будет обучаться на краткосрочных программах в течение месяца. То есть 7 тысяч человек должно проживать в кампусе, который мы запланировали. Это будет малоэтажное строительство с новыми технологиями.

В.Путин: 7 тысяч человек – это прилично.

Е.Шмелёва: Да, это уже серьёзно. А вообще в целом на федеральной территории, мы рассчитываем, за счёт развития университета и инновационного центра будет порядка 40 тысяч проживать, по сегодняшним планам.

Это будет тоже проект, мне кажется, который мы будем обсуждать все. Хотелось бы, чтобы эта инфраструктура была открытой, чтобы она была удобной, чтобы там у нас была построена в том числе ещё одна общеобразовательная школа. Потому что одну школу сейчас уже край сдаёт, и спасибо за решение о её передаче, на 1100 мест. Но с учётом этих планов будет построена ещё одна школа. Здесь как раз, если говорить про кампус, он здесь раскинется, а вот здесь можно построить как раз нетиповую школу на 2,5 тысячи мест. Таким образом, у нас в каждом как бы сегменте федеральной территории будут созданы в шаговой доступности школы и детские сады по модели, которая сейчас у нас развивается.

В.Путин: А та школа, которую строит или уже построил край, будет совмещена с постоянным проживанием детей или нет? Там будет интернат?

Е.Шмелёва: Да, мы хотим рядом два здания, как Вы тогда поручали, отдать под интернат на 260 человек, и туда будут приезжать как дети из Краснодарского края, с юга, но и в целом те дети, которые будут рекомендованы экспертным советом к проживанию и обучению там.

В.Путин: На постоянной основе?

Е.Шмелёва: Да.

Сейчас мы её запускаем как школу старшеклассников с теми профилями. У нас очень хорошие результаты у ребят, которые учатся в профильных классах сочинских, у нас четыре класса. Это профильные классы «химбио», «физмат». Ребята побеждают в олимпиадах, поступают в ведущие российские учебные заведения, показывают высокие результаты и мотивацию. То есть те сильные педагоги, которые сейчас у нас в лицее «Сириус» работают, будут развивать весь этот образовательный кластер в сфере и общего, и дополнительного, и среднего профессионального образования.

В этом году мы открываем IT-колледж, фактически 55 мест, мы уже получили даже контрольные цифры приёма на IT-специальности. Резиденты, которые здесь открыли офисы, очень заинтересованы в такой возможности и сформулировали уже требования к учебному плану. И мы покажем, как будут востребованные специалисты готовиться здесь с сочинскими подростками.

В.Путин: Но университет уже начинает работу?

Е.Шмелёва: Да, университет начинает работу, с 2021 года мы открываем магистерские программы, программы аспирантуры по всем трём направлениям. И, как Вы знаете, работает международный математический центр. Мы подготовили с коллегами большую повестку в план [Года] науки и технологий, который в этом году стартует.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

MIL OSI