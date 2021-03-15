В. Тимченко: В Совете Федерации рассмотрят вопрос о создании онлайн-сервиса для защиты прав потребителей

Source: Russia – Council of the Federation

Для эффективной защиты прав потребителей нужно использовать механизмы альтернативного урегулирования споров, отметил сенатор.

Для эффективной защиты прав потребителей в Российской Федерации нужно использовать механизмы альтернативного урегулирования споров, например, досудебного, с использованием цифровых механизмов и онлайн-платформ. Об этом во Всемирный день защиты прав потребителей, отмечающийся 15 марта, рассказал председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Сенатор сообщил, что подготовкой таких механизмов занимается возглавляемая им рабочая группа по законодательному обеспечению развития национальной системы защиты прав потребителей.

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«Рабочая группа успешно зарекомендовала себя на протяжении нескольких лет. Сейчас в ее планах — рассмотрение возможности создания института, координирующего действия всех участников национальной системы защиты прав потребителей. Он будет призван обеспечить взаимодействие между потребительским, предпринимательским и судебным сообществами», — сказал Вячеслав Тимченко.

По его словам, более подробно разработку новых механизмов эксперты рассмотрят в обновленном составе рабочей группы 19 апреля в Совете Федерации. Обсуждение состоится в продолжение Всероссийского Форума участников Национальной системы защиты прав потребителей, который прошел в ноябре 2020 г. и собрал сенаторов, депутатов, представителей федеральных органов власти, общественных союзов и ассоциаций.

Парламентарий отметил, что в целях защиты прав потребителей Роспотребнадзором создана сеть консультационных центров и пунктов, которые оказывают бесплатную помощь потребителям. Также важное место в рамках национальной системы защиты прав потребителей занимают органы государственной власти в регионах.

В целях защиты прав потребителей Роспотребнадзором создана сеть консультационных центров и пунктов, которые оказывают бесплатную помощь потребителям

«Однако с развитием телекоммуникации число нарушений прав потребителей выросло: сказались пандемия, развитие онлайн-сервисов и интернет-магазинов. У многих пользователей услуг нет времени и желания обращаться в суд, где процесс усложняется бюрократическими установками. Поэтому для россиян будет гораздо более удобен онлайн-сервис, в котором они смогут сообщить о нарушении своих прав потребителя и урегулировать вопрос в досудебном порядке», — объяснил Вячеслав Тимченко.

Как сообщил сенатор, в планах рабочей группы — рассмотреть не только вопрос отношений покупатель-продавец внутри страны, но и возможности развития системы взаимодействия отечественных потребителей с зарубежными товаропроизводителями. «Для решения вопросов защиты прав потребителей на международном уровне по инициативе Роспотребнадзора созданы консультативные органы по защите прав потребителей государств — участников СНГ, а также государств — членов Евразийского экономического союза. Однако отечественным пользователям зарубежных товаров и услуг все еще сложно доказать свою правоту как потребителя, поэтому многие россияне не дают ход делу, а нарушитель остается безнаказанным», — сказал Вячеслав Тимченко.

По словам законодателя, особую роль в национальной системе защиты прав потребителей призваны сыграть общественные объединения. Он напомнил, что установка на работу с союзами и ассоциациями была дана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на заседании президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей в апреле 2017 г. Тогда глава государства отметил, что «вопросы защиты прав потребителей нужно решать консолидированно, на всех уровнях власти с привлечением структур гражданского общества, деловых объединений».

В состав рабочей группы в Совете Федерации вошли представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, бизнеса, профессиональных сообществ, ассоциаций и некоммерческих организаций. В их числе — АНО «Равноправие», Объединение потребителей России, Центральный союз потребительских обществ РФ, Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли и другие.

Работа по совершенствованию системы защиты прав потребителей ведется в соответствии с Постановлением Совета Федерации от 23 октября 2019 г. «О национальной системе защиты прав потребителей», Планом мероприятий Совета Федерации и отвечает Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г., а также плану мероприятий по реализации этой Стратегии, утвержденному Правительством страны 23 марта 2018 г.

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