«Газпром», Минпромторг России, КАМАЗ и Правительство Санкт-Петербурга объединят усилия по развитию экологичного транспорта в городе

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 марта 2021, 13:45

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Губернатор г. Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение.

Документ нацелен на развитие в Санкт-Петербурге комфортной городской среды и снижение воздействия на окружающую среду. Стороны объединят усилия для поэтапного перевода в 2021–2023 годах автомобильного и водного пассажирского транспорта, коммунальной техники на природный газ — самое экологичное и экономичное топливо.

Согласно документу, «Газпром» продолжит развивать в Санкт-Петербурге собственную газозаправочную сеть. Планируется, что к 2024 году она вырастет в 2,5 раза — до 25 объектов (в основном — автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). Дополнительно компания проработает варианты создания инфраструктуры для заправки городского и водного транспорта сжиженным природным газом (СПГ).

Компания также изучит возможность долгосрочной, до конца 2030 года, фиксации стоимости реализации в Санкт-Петербурге газомоторного топлива на уровне не более 50% стоимости дизельного топлива.

Правительство Санкт-Петербурга, в свою очередь, планирует расширять парк муниципальной газомоторной техники, стимулировать перевод коммерческого и частного автомобильного транспорта на газ. Кроме того, подготовит и направит в Министерство транспорта РФ предложения об упрощенном порядке согласования и регистрации переоборудования судов для работы на СПГ. Будут проработаны меры поддержки предприятий, использующих водный транспорт для перевозки пассажиров.

КАМАЗ произведет автомобильный пассажирский транспорт и коммунальную технику на природном газе в необходимом городу количестве и ассортименте. На базе учебного центра в Санкт-Петербурге будет организовано обучение персонала городских предприятий правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта газомоторной техники. Также в сфере ответственности автопроизводителя — развитие существующей системы сервисно-технического обслуживания такой техники дилерской сетью ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге.

Минпромторг России рассмотрит возможность предоставления мер государственной поддержки, включая субсидии. Они могут применяться как для разработчиков и производителей автомобильных и водных транспортных средств, работающих на природном газе, так и для предприятий, приобретающих такую технику либо переоборудующих существующий водный транспорт.

Перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации будут закреплены в четырехсторонней Дорожной карте по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2021–2023 годы.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Дорожная карта мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2019–2023 годы.

В настоящее время газозаправочная сеть «Газпрома» в Санкт-Петербурге включает 10 объектов: семь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, многотопливную автомобильную заправочную станцию и две площадки для передвижных автогазозаправщиков.

Управление информации ПАО «Газпром»

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