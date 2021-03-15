«Газпром», «РусГазДобыча» и НИПИГАЗ приняли решение о прекращении ЕРС-контракта по Газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 марта 2021, 12:35

ПАО «Газпром», АО «РусГазДобыча» и НИПИГАЗ приняли решение о прекращении сотрудничества в рамках ЕРС-контракта по Газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге, входящему в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа (ГПК КПЭГ). Данное решение принято с целью оптимизации расходов на проект.

ЕРС-контракт предусматривал цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса, подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также услуги по интеграции объектов комплекса с общезаводским хозяйством. Подрядная организация для выполнения данных работ будет определена в ближайшее время.

Решение о замене подрядчика не скажется на графике реализации проекта. Все работы в рамках КПЭГ выполняются по плану.

Справка

ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» реализуют проект создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе п. Усть-Луга (оператор — компания специального назначения «РусХимАльянс»). Это якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера.

Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит «РусГазДобыча». Предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.

Действующие долгосрочные договоры гарантируют сырьевое обеспечение КПЭГ на срок не менее 20 лет.

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