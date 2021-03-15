Е. Алтабаева: Мы подготовим содержательные изменения в Федеральный конституционный закон об Уполномоченном по правам человека

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ.

Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Екатерина Алтабаева

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя провела совещание рабочей группы по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

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Сенатор, возглавляющая рабочую группу, отметила, что итогом деятельности должно стать внесение содержательных изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

Парламентарий напомнила, что по итогам выступления Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на заседании Совета Федерации с докладом по итогам своей работы за 2019 г. было принято Постановление верхней палаты парламента.

«В нем была поставлена задача — обсудить возможность внесения изменений в Федеральный конституционный закон в части расширения компетенций Уполномоченного по правам человека в РФ путем предоставления ему полномочий по рассмотрению жалоб граждан на действия или бездействие предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности», — сказала Екатерина Алтабаева.

Она отметила, что этот Федеральный конституционный закон был принят в 1997 г. «Прошла уже почти четверть века, и хотя в закон вносились изменения, тем не менее, есть положения, которые носят достаточно общий характер и, возможно, будут скорректированы в результате нашей совместной работы».

Среди других возможных законодательных новелл — возможность наделения дополнительными полномочиями государственных служащих, которые работают в аппарате Уполномоченного по правам человека РФ, а также установление порядка реализации права Уполномоченного на проведение проверок

По словам сенатора, среди других возможных законодательных новелл, которые будет обсуждать рабочая группа, — возможность наделения дополнительными полномочиями государственных служащих, которые работают в аппарате Уполномоченного по правам человека РФ, а также установление порядка реализации права Уполномоченного на проведение проверок.

Член рабочей группы, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев в своем выступлении отметил, что принятый 24 года назад Федеральный конституционный закон за это время устарел. По его мнению, необходимо подготовить новую редакцию закона или внести изменения в действующий документ. «Этим как раз и займется наша рабочая группа», — сказал он.

В мероприятии также приняли участие члены рабочей группы — первые заместители председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики и Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области заместитель председателя Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Валерий Черников, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе, представители Министерства юстиции РФ и Генеральной прокуратуры РФ.

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