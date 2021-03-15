И. Петина в ходе работы в Рязанской области обсудила потенциал взаимодействия органов власти, бизнеса и НКО в развитии территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Клуба экспертного сообщества на эту тему.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области и правительство региона провели заседание Клуба экспертного сообщества на тему «Потенциал взаимодействия органов власти, бизнеса и НКО в развитии территорий Рязанской области».

Заседание прошло в г. Касимове в рамках мероприятий, направленных на развитие муниципальных образований в разрезе деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся оказанием соцуслуг населению.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, председатель комитета областной Думы Татьяна Панфилова, представители министерства промышленности и экономического развития области, министерства культуры и туризма, руководители администрации г. Касимова, Общественной палаты региона, НКО.

Ирина Петина и правительство региона провели заседание Клуба экспертного сообщества на тему «Потенциал взаимодействия органов власти, бизнеса и НКО в развитии территорий Рязанской области»

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Ирина Петина и правительство региона провели заседание Клуба экспертного сообщества на тему «Потенциал взаимодействия органов власти, бизнеса и НКО в развитии территорий Рязанской области»

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Ирина Петина и правительство региона провели заседание Клуба экспертного сообщества на тему «Потенциал взаимодействия органов власти, бизнеса и НКО в развитии территорий Рязанской области»

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Ирина Петина отметила, что благодаря плодотворному сотрудничеству с правительством региона, министерством по делам территорий и информационной политике, главами администраций муниципальных образований, общественными организациями запущены несколько проектов, направленных на развитие социально ориентированных НКО и социальных предпринимателей в регионе.

«Эффективно работает Клуб экспертного сообщества Рязанской области, деятельность которого направлена на поддержку социально активных общественных организаций. Работа Клуба получает содействие и со стороны органов власти, и бизнеса. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей активно осуществляется и на федеральном уровне. В государственной социальной сфере бизнес способен решить массу задач: повысить доступность, ассортимент и качество услуг, а также оптимизировать бюджетные расходы. Особенно актуально это направление в свете событий 2020 года», — сказала сенатор.

Одной из ключевых тем заседания стало развитие туристической привлекательности территорий. Речь шла о совместной работе по этому направлению предпринимательского сообщества, НКО и органов власти. Обсуждались дополнительные инструменты и механизмы для укрепления взаимодействия и развития потенциала муниципальных образований. Участникам мероприятия был представлен положительный опыт г. Касимова.

«Сегодня мы увидели увлеченных людей, которые делают все от них зависящее для того, чтобы регион развивался, не теряя своей индивидуальности и самобытности. Услышали представителей регионального бизнес-сообщества, выявили «болевые точки» местных предприятий в решении социальных вопросов, нашли пути взаимовыгодного сотрудничества между социальными предприятиями, органами государственной власти и некоммерческими организациями для повышения эффективности соцполитики как на уровне региона, так и на уровне государства», — подчеркнула Ирина Петина.

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