И. Рукавишникова: В ходе приема граждан предложено изменить порядок обеспечения жильем детей-сирот в сельской местности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела интерактивный прием жителей Миллеровского и Тарасовского районов Ростовской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела в режиме видеоконференции прием жителей Миллеровского и Тарасовского районов области. Неделей ранее аналогичный прием прошел для заявителей всего региона.

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Обращения граждан касались вопросов газификации восточной части Тарасовского района, исполнения судебного решения, содействия в организации ремонта грунтовой дороги и др. Одна из поднятых на приеме проблем имеет всероссийское значение и, возможно, потребует корректировки законодательства, сказала сенатор.

«Предложено изменить действующий порядок обеспечения жильем детей-сирот в сельской местности, предоставив им право выбора: получить готовое жилье в том населенном пункте, где они проживают, либо государственный сертификат на приобретение жилья, если они намерены переехать в другой населенный пункт, например, для работы или учебы», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Парламентарий отметила, что ситуация требует детального изучения для принятия соответствующего решения.

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