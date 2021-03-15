И. Ялалов: Решение проблемы «Химпрома» является одной из важнейших экологических задач для Уфы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с главой администрации города Уфы.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортосан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан провел рабочую встречу с главой администрации города Уфы РБ Сергеем Грековым.

На встрече обсудили ход выполнения Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Башкортостан». В частности, разговор шел о рекомендации Правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов выделить бюджетные ассигнования в целях софинансирования мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности.

Ирек Ялалов провел рабочую встречу с главой администрации города Уфы РБ Сергеем Грековым

Также обсуждался ход выполнения рекомендации правительству Республики Башкортостан обеспечить постановку земельных участков, находящихся под шламонакопителями, на государственный кадастровый учет и представить до 31 декабря 2019 г. в Министерство природных ресурсов и экологии РФ необходимую документацию в целях софинансирования мероприятия по ликвидации указанного накопленного вреда окружающей среде.

Ирек Ялалов провел рабочую встречу с главой администрации города Уфы РБ Сергеем Грековым

«Не секрет, что решение проблемы «Химпрома» является одной из важнейших экологических задач для Уфы. Федеральные, региональные власти республики и муниципалитет активно занимаются решением этой проблемы. И к 2024 году общими усилиями проблема шламонакопителей «Химпрома» будет решена», — отметил сенатор.

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