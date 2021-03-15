Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудил ряд законопроектов

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета Совета Федерации провел Олег Мельниченко.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел заседание Комитета, на котором обсуждался ряд проектов федеральных законов.

В частности, сенаторы обсудили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Он сообщил, что законопроектом, который внесен Правительством РФ, уточняются отдельные положения законодательных актов в связи с введением нового вида муниципального образования – муниципальный округ.

Нормы будут дополнены указаниями на новый вид муниципального образования – муниципальный округ

По словам сенатора, проектом федерального закона предлагается внести изменения в девять нормативных правовых актов. «При этом их нормы будут дополнены указаниями на новый вид муниципального образования – муниципальный округ».

По итогам обсуждения Комитет СФ поддержал указанный законопроект.

В ходе заседания также Андрей Шевченко также представил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с образованием муниципальных округов». Документ был внесен Правительством РФ.

Сенатор сообщил, что проектом федерального закона предлагается внести изменения в десять нормативных правовых актов. Их отдельные положения также будут уточнены в связи с введением нового вида муниципального образования – муниципальный округ.

Члены Комитета СФ поддержали этот законопроект.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра здравоохранения РФ Александра Дронова, статс-секретарь — заместитель Министра юстиции РФ Андрей Логинов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

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