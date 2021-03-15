Л. Сафин: «Инфраструктурный прорыв» невозможен без активного привлечения средств частного капитала

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное проблемам и перспективам развития дорожной отрасли.

Без активного привлечения частного капитала достичь «инфраструктурного прорыва» крайне затруднительно.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин. СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Сенатор провел совещание на тему «Привлечение частных инвестиций в дорожную отрасль: проблемы и перспективы».

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов, МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области представители Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства, Федерального агентства железнодорожного транспорта, федеральных и региональных органов государственной власти, дорожных, транспортных, инвестиционных компаний, эксперты.

По словам сенатора, транспортная инфраструктура является локомотивом развития экономики, инвестиции в инфраструктуру имеют важнейшее значение.

Объем государственных инвестиций в инфраструктуру в России ежегодно составляет около 2,2 – 2,4 процента от ВВП

«Потребности в инвестициях для создания и модернизации российской инфраструктуры современного качества на уровне мировых стандартов оцениваются в 70–80 триллионов рублей на период до 2030 года. При этом около 60–70 процентов от данной суммы составляют инвестиции в высокоскоростные автомобильные дороги, мосты, путепроводы, порты, аэропорты, высокоскоростное железнодорожное сообщение».

Объем государственных инвестиций в инфраструктуру в России ежегодно составляет около 2,2 – 2,4 процента от ВВП, сказал Ленар Сафин. «В то же время, по опыту мировых лидеров в развитии инфраструктуры для достижения «инфраструктурного прорыва» требуемый объем инвестиций должен достигать 7–8 процентов ВВП».

Принят ряд важнейших государственных программ для развития транспортной системы страны, напомнил парламентарий. «Во исполнение майских указов Президента РФ утверждены и реализуются «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Ленар Сафин

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Игорь Морозов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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При этом, отметил Ленар Сафин, важно создать необходимые условия для привлечения частных инвестиций. «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» предусматривает привлечение внебюджетного финансирования в объеме не менее 3,2 триллионов рублей, это более половины от источников финансирования. В национальном плане восстановления экономики вопросам реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры, обладающих существенными мультипликативными эффектами в связанных отраслях, также уделено большое внимание».

Сенатор подчеркнул, что сегодня российский бизнес из‑за введенных ранее ограничений, связанных с пандемией, особенно нуждается в стабильности. «Необходимы меры, включая изменения в нормативно-правовую база, для улучшения условий ведения бизнеса, гарантий возврата вложенных средств, повышения привлекательности транспортной инфраструктуры».

Участники мероприятия обсудили возможности привлечения внебюджетного финансирования в автодорожные проекты, проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, механизмы повышения привлекательности инфраструктурного сектора для частных инвестиций.

По итогам совещания будут подготовлены предложения по развитию дорожной инфраструктуры, привлечению в отрасль частных инвестиций.

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