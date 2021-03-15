Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в работе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Смотрите также

В своем выступлении Алексей Майоров подчеркнул, что благодаря системным мерам государственной поддержки агропромышленного комплекса, широкому внедрению современных научных достижений, самоотверженному труду руководителей и специалистов всех отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности удалось достичь впечатляющих результатов.

По его словам, выполнены большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ, высокими темпами растет экспортный потенциал отечественной сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Молочная промышленность — один из важнейших элементов в структуре агропромышленного комплекса и вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации

«Молочная промышленность — один из важнейших элементов в структуре агропромышленного комплекса и вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации, обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности», — сказал сенатор, отметив, что она всегда находится в числе приоритетов, требующих особого внимания государства.

В этой связи Алексей Майоров подчеркнул, что отрасль должна соответствовать самым современным требованиям, быть конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках. Это потребует решения широкого круга вопросов в области совершенствования нормативно-правовой базы, организации контроля качества и безопасности молочной продукции, подготовки кадров, внедрения современного оборудования и новых технологий производства.

Сенатор назвал положительные тенденции в развитии молочной отрасли. Так, по оперативным данным Министерства сельского хозяйства РФ, по состоянию на 1 марта суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 49,26 тыс. тонн, что на 3,6 проц. больше показателя за аналогичный период прошлого года. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,87 кг, что на 0,81 кг больше, чем годом ранее. Лидеры среди регионов по этому показателю: Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская области, Краснодарский край, Республики Карелия, Крым и Удмуртия.

При этом Алексей Майоров подчеркнул, что ограничения в связи с пандемией не оказали негативного воздействия на молочную отрасль. «Напротив, мы видим положительную динамику в производстве сыров, масла, сухого молока и в других категориях».

Законодатель уверен, что развитие отрасли во многом обеспечивается развитием системы господдержки. По итогам 2020 г. в рамках «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий сельхозтоваропроизводителям направлено 10,6 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше прошлого года.

Вместе с тем, считает сенатор, есть ряд проблемных вопросов, требующих решения. Это и отдельные вопросы, связанные с эпизоотической ситуацией, в том числе по лейкозу КРС, а также связанные с фальсификацией молочной продукцией, в том числе с применением пальмового масла. «Значительно легализовать рынок молочной продукции позволило внедрение электронной ветеринарией сертификации, на сегодняшний день ФГИС «Меркурий» по нашему мнению успешно функционирует».

Парламентарий напомнил, что в текущем году внедряется маркировка молочной продукции идентификационными знаками. «Наш Комитет держит этот вопрос на особом контроле. Мы провели ряд парламентских мероприятий по указанной тематике и направили соответствующие рекомендации в Правительство России и федеральные органы исполнительной власти».

Глава Комитета СФ обратил внимание, что в настоящее время приняты все необходимые документы, регулирующие этот вопрос. «Молочным предприятиям необходимо так выстроить свой технологический процесс с применением соответствующего технологического оборудования, чтобы внедрение в него маркировки продукции не привело к сбоям в функционировании предприятий», – подчеркнул Алексей Майоров.

MIL OSI