М. Павлова: В Челябинской области уделяется серьезное внимание спорту для людей с особенностями в развитии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии Всероссийской спартакиады по легкой атлетике и спортивной гимнастике для спортсменов с ментальными нарушениями.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион приняла участие в организации и открытии Всероссийской спартакиады по легкой атлетике и спортивной гимнастике для спортсменов с ментальными нарушениями.

Сенатор отметила, что участниками этого масштабного спортивного мероприятия стали 134 спортсмена в возрасте от 10 до 40 лет с умственной отсталостью, синдромом Дауна, аутизмом из 16 субъектов РФ.

В Челябинской области спорту для людей с особенностями в развитии уделяется серьезное внимание

«В Челябинской области спорту для людей с особенностями в развитии уделяется серьезное внимание. Практически в каждом городе открыты секции для детей с нарушениями интеллекта, имеется подготовленный тренерский состав. Более трех тысяч детей вовлечены в спорт, начиная с раннего возраста. Выросла целая плеяда сильных спортсменов, славящих уже не только Южный Урал, но и Россию на международных соревнованиях», — рассказала Маргарита Павлова.

Маргарита Павлова приняла участие в организации и открытии Всероссийской спартакиады по легкой атлетике и спортивной гимнастике для спортсменов с ментальными нарушениями

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Маргарита Павлова приняла участие в организации и открытии Всероссийской спартакиады по легкой атлетике и спортивной гимнастике для спортсменов с ментальными нарушениями

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Маргарита Павлова приняла участие в организации и открытии Всероссийской спартакиады по легкой атлетике и спортивной гимнастике для спортсменов с ментальными нарушениями

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Маргарита Павлова приняла участие в организации и открытии Всероссийской спартакиады по легкой атлетике и спортивной гимнастике для спортсменов с ментальными нарушениями

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По ее словам, спорт для людей с ментальными нарушениями помогает не только в реабилитации. «Это и общение, и преодоление себя, и нацеленность на результат в жизни. Поэтому поддержка спорта для ребят с особенностями в развитии — государственная задача», — подчеркнула парламентарий.

Маргарита Павлова совместно с общественным деятелем Ириной Текслер и и. о. министра по физической культуре и спорту Челябинской области Максимом Соколовым приняли участие в церемонии награждения спортсменов по итогам квалификационных соревнований по спортивной гимнастике, пообщались с тренерским составом и спортсменами.

«Спорт нужен всем, а для людей с ментальными нарушениями эти навыки необходимы, чтобы их качество жизни было намного лучше», — отметила Ирина Текслер.

Мероприятие организовано Министерством спорта РФ, министерством по физической культуре и спорту Челябинской области, Всероссийской общественной организацией «Специальная Олимпиада России» и ее региональным отделением.

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