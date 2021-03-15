Н. Куликовских обсудила вопросы развития общественных музеев Смоленской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор также приняла участие в мемориальных акциях, приуроченных к 78-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Нина Куликовских посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района
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Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области в рамках мониторинга состояния и деятельности общественных, негосударственных музеев региона посетила Музей смоленской старины в средней школе № 3 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района.
Сенатор провела встречу, посвященную развитию общественных музеев. В ней приняли участие депутаты Смоленской областной Думы, руководители муниципалитета, работники культуры и образования.
В Смоленской области уделяется большое внимание деятельности общественных музеев — школьных, студенческих, производственных, ветеранских, поисковых, уголков старины и других, отметила Нина Куликовских. «Для руководителей общественных музеев проводятся ежегодно обучающие семинары, оказывается материальная поддержка для организации новых и реконструкции уже имеющихся музейных экспозиций».
Парламентарий рассказала, что в школе № 3 уже многие годы работает Музей смоленской старины. «А сейчас распахнул двери еще и новый музей «Старая траншея», посвященный истории Великой Отечественной войны на территории Дорогобужского района».
Накануне сенатор также приняла участие в мемориальных акциях, посвященных 78-й годовщине освобождения северо-восточных районов Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков.
Нина Куликовских рассказала, что уже четвертый год торжественные мероприятия проводятся в новом формате, когда делегации освобожденных в марте 1943 года районов области поочередно собираются в одном из муниципальных образований. В 2021 году соседей принимал Новодугинский район.
Состоялись митинг, возложение цветов к братским могилам, посещение краеведческого музея, выставки, рассказывающие о патриотической работе в районе, чествование ветеранов, угощение солдатской кашей на полевой кухне, а также творческий вечер, в ходе которого члены каждой делегации рассказали об истории Великой Отечественной войны на территории их малой родины.
«Новый формат праздника позволяет более глубоко знакомиться с культурой и историей каждого района, делиться достижениями, обмениваться опытом увековечения памяти погибших воинов, укреплять дружбу и сотрудничество», — отметила сенатор.