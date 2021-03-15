Олег Матыцин вручил госнаграды представителям паралимпийских видов спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил государственные награды спортсменам, тренерам и специалистам паралимпийских видов спорта.

«Поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за труд и победы, которые вы принесли нашей стране, – обратился Министр к гостям мероприятия. – Вы показываете достойный пример, как преодолевать трудности, несмотря ни на какие обстоятельства. Мы в свою очередь продолжим создавать вам необходимые условия для работы, тренировок, участия в соревнованиях».

Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждены:

Жданов Роман Александрович – спортсмен по плаванию спорта лиц с поражением ОДА, заслуженный мастер спорта;

Пинаев Александр Евгеньевич – механик спортивной сборной команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта (горнолыжный спорт) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Пинаев Евгений Евгеньевич – тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта (горнолыжный спорт) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Соколова Елена Александровна – заслуженный тренер России по плаванию спорта лиц с поражением ОДА.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

Кузину Александру Владимировичу – механику спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением ОДА;

Лучкину Юрию Юрьевичу – спортсмену по плаванию спорта лиц с поражением ОДА, заслуженному мастеру спорта.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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