О видеоконференции Посла/Постпреда Беларуси П.Взяткина с Заместителем Генерального секретаря ООН – Генеральным директором Миссии ООН в Найроби

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

15 марта 2021 г.



15 марта 2021 г. в формате видеоконференции состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Кения, Постоянного представителя Республики Беларусь при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН – Хабитат) Павла Взяткина с Заместителем Генерального секретаря ООН – Генеральным директором Миссии ООН в г.Найроби Зейнаб Бангурой.

В ходе беседы Посол Беларуси подчеркнул важную роль программы ООН в деле защиты природных богатств и устойчивого развития. Белорусский дипломат акцентировал внимание Генерального директора на реализуемых в Беларуси проектах по активному внедрению ”зеленых“ технологий, а также отметил достижение нашей страной значительных успехов в области реализации Целей устойчивого развития.

Генеральный директор З.Бангура приветствовала начало работы Посла Беларуси в качестве Постоянного представителя Республики Беларусь при ЮНЕП и ООН-Хабитат и выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации совместных планов белорусской стороны и органов ООН в г.Найроби.

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