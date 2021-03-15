О визите Посла Беларуси Н.Овсянко в Эквадор

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

15 марта 2021 г.



10-12 марта 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Колумбия и Республике Эквадор (по совместительству) Николай Овсянко посетил с визитом Эквадор.

10 марта 2021 г. состоялась встреча Посла Беларуси Н.Овсянко с заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям Эквадора Диего Вальехо.

В рамках переговоров эквадорской стороне был представлен технический и образовательный потенциал Беларуси в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям. Стороны также обсудили модальности подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Эквадора.

В свою очередь Д.Вальехо выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества между Беларусью и Эквадором во всех сферах взаимного интереса.

11 марта 2021 г. Посол Беларуси провел ряд встреч с деловыми кругами города Куэнки, представляющими сельскохозяйственный, промышленный и образовательный секторы. Достигнуты договоренности о развитии конкретных направлений белорусско-эквадорского взаимодействия.

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