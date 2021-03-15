О восстановлении энергоснабжения в Иркутской области

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго РФ восстановлено электроснабжение потребителей в Иркутской области, где из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра со штормовыми порывами до 27 метров в секунду происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО «ЕвроСибЭнерго» – ОАО «Иркутская электросетевая компания» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго»).

Максимально без электроснабжения оставались около 52 400 человек. Восстановительные работы вели 27 бригад (78 специалистов и 14 единиц техники).

Восстановительные работы в распределительных сетях 6-10 кВ и электрических сетях 35 кВ завершены. Продолжаются работы на линии 220 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Ключи (ОАО «ИЭСК») и второй цепи линии 110 кВ Восточная – Туристская с отпайками (ОАО «ИЭСК»).

11.03.2021

Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного Корпоративным планом импортозамещения – 88%.

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