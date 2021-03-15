Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#CAS50015.03.2021 17:06

Проведена сборка РКН «Союз-2.1а» с 38 аппаратами

На космодроме Байконур подходит к завершению подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и кластером попутных полезных нагрузок почти из двух десятков стран. В соответствии с графиком в монтажно-испытательном корпусе 15 марта 2021 года совместный расчет специалистов организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершил общую сборку ракеты космического назначения.

В пятницу была проведена сборка космической головной части, состоящей из разгонного блока и кластера из космических аппаратов под головным обтекателем. Сегодня к «пакету» из первых двух ступеней ракеты-носителя был пристыковыван блок из третьей ступени и головной части. После завершения механической стыковки была выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 20 марта 2021 года с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур. Она выведет на околоземную орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира. В частности, будут запущены южнокорейский аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, японский аппарат для удаления т.н. «космического мусора» ELSA-d, четыре японских спутника GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ ДЗЗ, CubeSat центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт-Зоркий» компании «Спутникс».

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